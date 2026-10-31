Monster House Burger, la nueva apuesta que abre en Roldán justo en Halloween

La historia de Monster House Burger comienza hace más de 20 años cuando los padres de Matías decidieron apostar por un sueño y crearon Reina Rosario, una fábrica de repostería en la vecina localidad. Con mucho esfuerzo, dedicación y amor por lo que hacen, fueron creciendo y sus productos comenzaron a llegar a distintos locales de Rosario y Funes. Con el tiempo, y con el deseo de estar más cerca de la familia que vive en Tierra de Sueños 3, abrieron una cafetería y hoy suman un nuevo capítulo con una hamburguesería.

“Después de tantos años de trabajo y sacrificio, nos animamos a un nuevo desafío: Monster House Burger. Aprovechando el mismo espacio de Reina Rosario, lo transformamos y lo adaptamos para que convivan dos propuestas diferentes, pero con algo en común: las ganas de hacer las cosas con amor y dedicación”, contó el emprendedor a El Roldanense.

“Elegimos apostar por una hamburguesería en Roldán porque vemos a muchos jóvenes buscando un lugar para juntarse, disfrutar y compartir buenos momentos. Queremos que Monster House sea justamente eso: un espacio pensado especialmente para ellos, donde puedan disfrutar de buena comida, música y un ambiente diferente”, sumó Matías.

“Sabemos que emprender no es fácil. Detrás de cada proyecto hay mucho esfuerzo, incertidumbre y sacrificio, pero también hay sueños, ilusión y una familia que trabaja unida para salir adelante. Gracias a todos los que nos acompañan y nos ayudan a seguir creciendo. Esto es mucho más que un negocio: es una historia familiar que seguimos construyendo con el corazón”, finalizó.