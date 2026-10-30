Triste desenlace: murió un gavilán que había sido herido con una gomera en Roldán

El gavilán joven que había sido encontrado el día anterior en el barrio Tierra de Sueños 1, con un ala fracturada, murió este viernes. Según informó el área de Sanidad Animal de la Municipalidad de Roldán, el ave no llegó a ser trasladada a la Reserva Rivera: el golpe fue tan intenso que no logró sobrevivir. La lesión era compatible con el impacto de una gomera.

A partir de lo ocurrido, desde el área municipal remarcaron que está prohibido el uso de gomeras contra animales. Se trata de un acto de maltrato animal, penado por la Ley Nacional 14.346, y que además atenta contra la Ley Nacional 22.421, que protege a la fauna silvestre. Advirtieron, además, que las gomeras no son un juguete: un disparo puede provocar fracturas, hemorragias internas, pérdida de la capacidad de vuelo y hasta la muerte.

Los gavilanes y las demás aves rapaces cumplen un rol fundamental como controladores naturales de roedores y en el equilibrio del ecosistema. “No son blanco, no son plaga”, subrayaron desde Sanidad Animal.

En ese sentido, el municipio hizo un pedido a las familias: conversar con los chicos y las chicas sobre el cuidado de los animales, ya que lastimar a un animal no es una travesura.

Finalmente, recordaron que, ante el hallazgo de fauna silvestre herida, los vecinos deben comunicarse con Sanidad Animal de la Municipalidad de Roldán a traves del COM 5299300