El socialismo sigue fortaleciendo su desarrollo territorial, con nuevo encuentro en el departamento San Lorenzo

El pasado sábado se realizó en Luis Palacios una nueva reunión de la mesa departamental del Partido Socialista, con el objetivo se seguir fortaleciendo el desarrollo territorial.

Las localidades que participaron hicieron una análisis de la realidad en cada una de ellas, las actividades que vienen desarrollando y los proyectos que tienen a futuro.

También se destacó la importancia de sostener el dialogo y el trabajo conjunto con trabajadores, instituciones, jóvenes, diversidades , personas mayores para identificar sus principales demandas y elaborar proyectos.

La jornada estuvo coordinada por Fabio Rovere de Cap. Bermudez, Maira Leiva de Roldán y Rodrigo Podio de Timbues.

Participaron representantes de Carcaraña, Roldán, Timbues, Pto. San Martín, San Lorenzo, Cap. Bermudez, Ricardone, Luis Palacios y Fray Luis Beltrán.