Funes: robaban cables de telefonía, quisieron engañar a la Policía y terminaron detenidos

El sistema de seguridad del Municipio de Funes permitió la detención de tres hombres que robaban cableado activo de telefonía y alarmas domiciliarias. Todo comenzó cuando un vecino alertó a la central de comunicaciones que tres personas estaban sustrayendo cable aéreo en la intersección de Corpus y Tomás de la Torre. De inmediato, el Comando Radioeléctrico despachó los móviles policiales al lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron una Citroën Berlingo blanca estacionada en la vereda, con la puerta trasera abierta, y tres hombres rosarinos con chalecos refractarios amarillos que se identificaron como empleados de una empresa de Rosario.

El personal policial no dio por válida la versión y comprobó que el cable se encontraba en pleno funcionamiento y que su corte ya había dejado a vecinos del barrio sin servicio de alarma.

Los tres imputados —Alexis de 37 años, Matías de 33 y Maximiliano de 34, todos oriundos de Rosario— fueron aprehendidos en el lugar.

Se secuestró la camioneta, aproximadamente 37 metros de cable de bronce, una escalera de aluminio y diversas herramientas. La Fiscalía intervino de inmediato a través del Enlace 911 y los detenidos fueron trasladados a Medicina Legal y luego a la sede de la Comisaría 23ra.