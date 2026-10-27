Crimen del policía en Carcarañá: revocaron la libertad de uno de los imputados y volvió a quedar detenido

La investigación por el asesinato del policía Eduardo Damián López, ocurrido durante una violenta jornada futbolística en Carcarañá, sumó un nuevo capítulo judicial. Este martes, el camarista Miguel Moreno revocó la libertad que había recibido Agustín Amarilla, uno de los principales imputados, y ordenó que volviera a quedar detenido.

La resolución se conoció durante una audiencia realizada en los Tribunales provinciales de Rosario, luego de que el fiscal Juan Pablo Baños apelara la decisión judicial que había beneficiado al acusado en septiembre.

Amarilla había recuperado la libertad bajo determinadas condiciones, entre ellas la prohibición de abandonar Carcarañá, la obligación de presentarse ante la Justicia y el pago de una fianza de dos millones de pesos.

Con esta nueva resolución, el acusado volvió a quedar privado de su libertad. Mientras tanto, el otro imputado por el homicidio, Julio César Zalazar, continúa detenido.

Un crimen que conmocionó al fútbol regional

El brutal episodio ocurrió el pasado 28 de junio, cuando se disputaba la final de la Liga Cañadense entre Cremería de Carcarañá y Sportivo Las Parejas.

Tras la consagración del equipo visitante, entre 15 y 20 simpatizantes locales comenzaron a atacar a los policías con piedras, gomeras y otros elementos contundentes.

La violencia escaló cuando decenas de hinchas atravesaron el tejido perimetral y rodearon a los uniformados, quienes quedaron superados en número.

En medio de los incidentes, López fue atacado por la espalda con una barra de hierro de construcción que le provocó una gravísima lesión en la cabeza.

Según la investigación fiscal, Zalazar habría clavado el hierro en la parte inferior izquierda del cráneo del policía, mientras que Amarilla habría empujado la barra para profundizar la herida.

El efectivo cayó al suelo y comenzó a convulsionar. Fue trasladado inicialmente al Samco de Carcarañá y posteriormente al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario, donde falleció al día siguiente.

Ofrecen $25 millones para encontrar a otros responsables

La Fiscalía sostiene que el asesinato no habría sido cometido únicamente por los dos imputados, sino que existieron otros participantes en el violento ataque.

Por este motivo, el Ministerio Público de la Acusación elevó a 25 millones de pesos la recompensa para quienes aporten información que permita identificar a otras personas involucradas en el crimen.

Hasta el momento, no trascendieron avances significativos sobre la identificación de nuevos sospechosos.

La investigación continúa abierta mientras la Justicia busca esclarecer completamente lo ocurrido durante aquella final que terminó en tragedia y dejó a un policía asesinado.