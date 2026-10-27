Robó herramientas de una casa en Roldán, los vecinos señalaron al sospechoso y terminó detenido

Un hombre de 40 años fue aprehendido en la ciudad de Roldán, acusado de estar vinculado a un robo ocurrido días atrás en una vivienda ubicada sobre calle Virgen del Rosario al 300, de donde sustrajeron diversas herramientas de trabajo.

Según informó la Unidad Regional XVII de San Lorenzo, el procedimiento se inició durante tareas de patrullaje preventivo realizadas el lunes 26 de octubre, cuando efectivos policiales recibieron información de vecinos sobre el hecho delictivo.

Los residentes aportaron datos que apuntaban hacia un individuo conocido en la zona, lo que permitió a los uniformados avanzar con las tareas investigativas para establecer su paradero.

Finalmente, el sospechoso fue localizado en inmediaciones de las calles San Benito y San Sebastián, donde los agentes procedieron a su identificación y aprehensión.