Boca Juniors en la Copa Sudamericana: el camino a la final

1xBet Argentina repasa los duros desafíos y las victorias espectaculares del Xeneize en su actual campaña internacional.

Cómo un golpe en la Copa Libertadores se convirtió en una oportunidad para conquistar un título de prestigio

El conjunto azul y oro arrancó el año disputando el principal torneo de clubes de Sudamérica, pero no logró superar la fase de grupos. Después de ganar sus dos primeros partidos ante Universidad Católica y Barcelona, el equipo sufrió tres derrotas y un empate, y no logró clasificarse para la fase eliminatoria.

La eliminación de la Copa Libertadores fue un golpe duro, pero Boca levantó cabeza y cambió el rumbo de su temporada. A mediados de junio, Rodolfo Arruabarrena asumió como técnico, le dio al equipo mayor flexibilidad táctica y ayudó a los jugadores a recuperar la confianza. El Xeneize también reforzó el plantel con las incorporaciones de Álvaro Montero, Sebastián Villa y Leandro Lozano. Decidido a dejar atrás el tropiezo, un Boca revitalizado comenzó a abrirse camino en otra competencia continental: la Copa Sudamericana.

El temple de acero del Xeneize

En los cruces eliminatorios, el equipo de Arruabarrena tuvo que afrontar un desafío importante ante el O’Higgins de Chile en un tenso enfrentamiento. Después de conseguir una ajustada victoria como local, Boca cayó por 1-0 en la vuelta, por lo que el pase a octavos se definió por penales. Álvaro Montero y Lautaro Blanco fueron los héroes de la noche: el primero se lució con una atajada clave, mientras que el segundo convirtió el penal decisivo. A pesar de la presión de la hinchada local, el Xeneize mostró una enorme resiliencia y celebró una victoria más que merecida.

Boca empieza a tomar ritmo

El siguiente rival del conjunto azul y oro fue el paraguayo Recoleta, que sufrió el poderío ofensivo de Boca. Después de imponerse con autoridad por 3-1 en casa, el Xeneize goleó por 4-0 como visitante y dejó en claro todo su potencial. Santiago Ascacíbar convirtió en ambos encuentros.

Una prueba de carácter ante un gigante brasileño

En los cuartos de final, Boca Juniors se midió con São Paulo, campeón de la Copa Sudamericana en 2012. En el partido de ida, el gol de Miguel Merentiel le dio al conjunto argentino una ajustada victoria. En la vuelta, Leandro Lozano marcó para el Xeneize y aseguró el empate 1-1.

Remontada increíble en el Maracaná

El primer partido de la semifinal ante Vasco da Gama terminó con una derrota por 1-0 en la Bombonera, lo que dejó a Boca en una situación muy complicada. El Xeneize estaba obligado a dar vuelta la serie en el Maracaná, uno de los estadios más emblemáticos del mundo, repleto de hinchas del conjunto brasileño.

El entrenador de Boca Juniors, Rodolfo Arruabarrena, apostó por un audaz esquema ofensivo 4-3-3 que tomó por sorpresa a los jugadores de Vasco. A los cuatro minutos, Lautaro Di Lollo abrió el marcador de cabeza tras un córner. Media hora después, Miguel Merentiel aprovechó un mano a mano para ampliar la ventaja del Xeneize.

En el segundo tiempo, el local descontó, pero Leandro Paredes, que había ingresado desde el banco, sentenció el partido con el 3-1 definitivo. Boca protagonizó una remontada increíble y se ganó merecidamente un lugar en la final del torneo.

Boca podría establecer un récord único

El Xeneize sigue siendo el único club que ganó la Copa Sudamericana en dos años consecutivos: levantó el trofeo en 2004 y 2005. Ahora, tiene la oportunidad de establecer otro récord histórico y convertirse en el primer equipo en conquistar el certamen tres veces.

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