Halloween se apodera de Roldán: todos los festejos que preparan los barrios de la ciudad, entre calabazas y calaveras

El próximo sábado 31 de octubre, Roldán se llenará de fantasmas, brujas, calabazas y personajes terroríficos con distintas celebraciones de Halloween organizadas por vecinos, comerciantes y emprendedores de la ciudad.

Las propuestas comenzarán durante la tarde y se extenderán hasta la medianoche, con actividades para todas las edades. Además, algunos comercios ya comenzaron a preparar sus vidrieras para la ocasión y determinados festejos continuarán durante noviembre.

17 horas | Tierra de Sueños 1:

Los comerciantes de Tierra de Sueños 1 se sumarán a los festejos de Halloween con una propuesta especialmente destinada a los niños.Desde las 17 hs proponen que los más chicos se encuentren en la de sus casas y salga a recorrer el barrio para hacer Dulce o truco» con los vecinos.

17 horas | Tierra de Sueños 3: los comercios repartirán caramelos a los más chicos

Los comerciantes de Tierra de Sueños 3 también se sumarán a los festejos de Halloween con una propuesta especialmente destinada a los niños.

El sábado 31 de octubre, desde las 17, los comercios del barrio recibirán a los pequeños disfrazados para regalarles caramelos y a partir de las 18hs también se suma Tierra de Sueños 2 a los festejos.

La iniciativa invita a las familias a preparar sus disfraces y recorrer los diferentes locales comerciales para disfrutar de una tarde terroríficamente dulce.

Además, algunos establecimientos ofrecerán propuestas especiales para la ocasión, como meriendas temáticas, con el objetivo de acompañar una celebración que año tras año reúne a las familias del barrio.

18 horas | Acequias del Aire: recorrida por el barrio, feria y selfies monstruosas

El barrio Acequias del Aire (ADA) se prepara para vivir una nueva edición de Halloween con una celebración que promete reunir a grandes y chicos en una tarde-noche cargada de disfraces, juegos, sorpresas y diversión.

La jornada comenzará el sábado 31 de octubre, desde las 18, con un recorrido por las calles del barrio, donde las familias podrán lucir sus disfraces y disfrutar de la decoración especialmente preparada para la ocasión.

A partir de las 19, las actividades continuarán en la plaza principal de Acequias del Aire, donde se instalará una feria de emprendedores y un punto de selfies monstruosas, pensado para que los participantes puedan fotografiarse con sus personajes y vestimentas más terroríficas.

La celebración también contará con juegos, sorpresas y diferentes propuestas recreativas para compartir entre vecinos.

Desde la organización destacaron que la actividad es preparada con esfuerzo y dedicación por los propios habitantes del barrio, quienes buscan generar un espacio de encuentro para toda la comunidad.

20 horas | Rico-Rico organiza un gran festival de Halloween con música en vivo

Una de las propuestas nocturnas tendrá lugar en Big Shop Tierra de Sueños 2, donde Rico-Rico celebrará su cumpleaños con un gran festival de Halloween para toda la familia.

El evento se realizará el sábado 31 de octubre, de 20 a 24, y contará con diferentes actividades, comidas, bebidas y espectáculos musicales.

Uno de los principales atractivos será la presentación en vivo de MBC (Mi Bonita Cumbia), que pondrá ritmo a la celebración.

También habrá un concurso de disfraces para adultos, con premios para los participantes que se destaquen por sus caracterizaciones.

La fiesta tendrá lugar en Avenida de las Libertades y Avenida de la Paz, en Roldán.Quienes deseen reservar una mesa podrán comunicarse al 341 328 6590.

🎃 17 horas | Tatetí Librería se suma a Halloween con una propuesta para los más chicos

Los comercios de Roldán también comienzan a vivir el espíritu de Halloween. En este marco, Tatetí Librería prepara una propuesta especial con una amplia variedad de productos para quienes buscan organizar sus festejos y disfrutar de la celebración.

El comercio también se suma a los festejos de Halloween en la ciudad y desde las 17 horas recibirá a los niños que se acerquen disfrazados a visitar sus diferentes sucursales.