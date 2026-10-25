Valentía y compromiso: la historia de solidaridad detrás del incendio de una casa

Una madre y sus dos hijos protagonizaron la historia más emocionante del fin de semana en Roldán, al ayudar a sus vecinos que sufrieron un incendio en su casa de Tierra de Sueños 3. No solo ayudaron a controlar la situación, sino que también protegieron a las mascotas.

Al ver que las llamas se habían desatado, tomaron los matafuegos que tienen en casa y se acercaron a sofocar el incendio. “Su valentía no terminó ahí, también ayudaron a los ocupantes de la vivienda a rescatar a tres gatitos que no lograban salir del interior por el denso humo que había”, escribió el padre de los chicos, Diego, en Facebook.

“Se merecen el mayor de mis respetos, tomo mi reconocimiento y una admiración que no me entra en el pecho. Por su compromiso, su rápida respuesta y por no mirar hacia otro lado cuando alguien necesitaba ayuda”, contó él. Instantes después de la primera respuesta, en el lugar trabajaron los bomberos de la ciudad para terminar de controlar el siniestro.