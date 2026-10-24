Medir para transformar: nueva edición del Congreso santafesino de organizaciones sociales

Por tercer año consecutivo, la Universidad Católica de Santa Fe será sede del Congreso Santafesino de Organizaciones Sociales. Destinado a todas las organizaciones de la sociedad civil, funcionarios gubernamentales, referentes de políticas públicas y profesionales vinculados a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y la sustentabilidad en el ámbito empresarial, tendrá lugar el jueves 29 de octubre de 9 a 17, en el Aula Magna de la Casa de Estudios del barrio de Guadalupe.

Las inscripciones ya se encuentran abiertas, a esta 3° edición abocada a brindar herramientas para la medición de impacto social, clave para que las organizaciones puedan comprender mejor qué cambios generan, cómo los producen y de qué manera pueden comunicar el valor social de sus acciones. Porque medir no implica solamente producir datos, sino también aprender, tomar mejores decisiones y fortalecer la misión institucional.

Este año, la capacitación estará a cargo del equipo encabezado por Natalia Aquilino, que fue directora de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), directora de Evaluación del Ministerio de Economía de la Nación y trabajó en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

El congreso es organizado por el Observatorio de Responsabilidad Social (ORS) de la UCSF y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la provincia y del Concejo Municipal de Santa Fe.

Registrar resultados para construir alianzas sólidas

Sobre la importancia de la medición de impacto social, Diego Guilisasti, director del ORS, explica que las organizaciones “hacen mucho y lo cuentan poco” porque no lo miden. Sostienen comedores, apoyo escolar, deporte, salud comunitaria, cuidado del ambiente, pero sin herramientas para registrar y sistematizar los resultados, entonces ese trabajo cotidiano no llega a traducirse en información clara y comunicable.

«Hoy, quien financia, quien decide políticas públicas, y la propia comunidad, piden evidencia: qué cambios se producen y para quiénes. Las organizaciones que pueden responder esa pregunta ganan visibilidad, credibilidad y recursos».

Guilisasti explica que medir impacto no es un lujo de las grandes organizaciones ni un trámite burocrático: «Es la forma de saber si lo que hacemos está generando los cambios que buscamos, por eso el lema del congreso este año es ‘Medir para transformar’”, destaca.

Mapear y visibilizar para poder justificar

Desde el Observatorio vienen trabajando en el mapeo de organizaciones, y la generación de información sobre el sector. Llegaron a contabilizar más de 650 organizaciones sociales en la ciudad de Sante Fe. «Eso nos permitió ver el tamaño y la diversidad del sector, y también entender que muchas organizaciones no tienen herramientas para sistematizar y mostrar lo que logran».

La primera edición de este congreso logró reunir a más de 200 entidades, tanto en 2024 como en 2025 el espacio permitió el encuentro, la articulación con el Estado y la construcción de una agenda común. Esta nueva edición es la continuidad natural de ese trabajo. «Mapear, formar y visibilizar son parte de una misma estrategia para fortalecer a las organizaciones sociales en el territorio», explicó Guilisasti.

Contar con información sobre los resultados es importante porque puede ayudar a acceder a financiamiento, a rendir cuentas o incidir en políticas públicas: «Los datos son el lenguaje con el que hoy se conversa con financiadores y con el Estado», asegura el director del Observatorio de Responsabilidad Social.

«Quien puede mostrar resultados presenta mejores proyectos, justifica mejor lo que recibe y negocia desde otro lugar. Cuando una organización llega a una mesa de política pública con evidencia propia, deja de pedir y pasa a aportar: su voz tiene más peso”.

Este recurso es clave en un contexto donde, según estudios sobre financiamiento de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en América Latina, cerca del 97% de los fondos disponibles se canaliza a proyectos específicos, y se asignan a quienes mejor demuestren lo que lograron.

Empezar de a poco y con lo que se tiene

Sucede también que muchas organizaciones desarrollan un trabajo de enorme valor, pero les resulta difícil traducirlo en información sistematizada. Por eso, la medición de impacto a su gestión y misión institucional aporta claridad.

«Ayuda a pasar de contar actividades (‘hicimos 40 talleres’) a identificar resultados (’25 jóvenes salieron de la pobreza’). Eso mejora la planificación, ordena las decisiones, ayuda a aprender de los errores y alinea al equipo con la misión».

El director del Observatorio de la UCSF propone desmitificar la idea de que hace falta una gran estructura o un equipo técnico. «Se puede empezar con preguntas simples: qué hacemos, para quiénes, qué cambio buscamos, cómo lo sabremos; e indicadores sencillos. Medir es una forma de cuidar la misión, porque nos permite ver si realmente estamos transformando lo que queremos transformar».

Este Congreso se propone como el más práctico respecto de las ediciones anteriores. Será una jornada completa, con una mañana de formación y una tarde de talleres en mesas de trabajo. Natalia Aquilino junto a su equipo, buscarán que cada organización se vaya con algo concreto: una primera hoja de ruta para medir sus acciones, con indicadores simples y herramientas para comunicar mejor sus resultados. A esto se suma la oportunidad de generar redes de contactos y sinergias, en un espacio compartido entre organizaciones, equipos técnicos, universidad y sector público.

Inscripciones

La inscripción tiene un costo de $20.000 e incluye la participación del espacio formativo teórico-práctico, certificado digital de participación, desayuno y almuerzo.

Los interesados ya pueden inscribirse a través de este formulario

También pueden realizar consultas al correo del Observatorio: obresocial@ucsf.edu.ar