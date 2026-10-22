El manoseador del interurbano: imágenes incriminan a un hombre que acosa mujeres en el tramo Carcarañá/Rosario

El Roldanense publicó este jueves el caso de un hombre que manosea mujeres a bordo del interurbano entre Carcarañá y Rosario pero empezaron a llegar muchos más. La historia se repite: se pone una campera entre las piernas y busca las víctimas (algunas menores), a partir de ahí se desatan diferentes situaciones: algunas veces la gente reacciona y lo baja y otras el chofer aprieta el botón de pánico y llega la policía.

Los hechos vienen ocurriendo al menos desde mediados de septiembre según dan cuente testigos que dialogaron con El Roldanense. “Manoseó a dos chicas y ellas se bajaron del colectivo. Después subieron dos chicas más, una de unos 19 años y otra chica de unos 30 años. La más grande lo empezó a insultar y le avisó al colectivero, entonces enseguida apretó el botón de pánico”, contó la testigo.

Una vez que llegaron los policías, les preguntó a las víctimas si querían hacer la denuncia, para lo cual era necesario ir con el colectivo hasta la Comisaría y no se podía bajar nadie del mismo. “La gente que estaba se empezó a quejar porque querían llegar a su casa, entonces las chicas ya estaban nerviosas y dijeron que no querían comprometer a nadie. El policía solo le tomó el nombre y el DNI de las chicas y se fue”, contó a este medio la mujer que vivenció el hecho quien a su vez describió que las dos primeras chicas se bajaron llorando.

“Es una vergüenza que la policía no pueda hacer nada más. Porque las chicas tienen vergüenza y por no querer incomodar a nadie, se sigue como si nada”, señaló.

Otro de los videos publicado por El Roldanense muestra también a chofer y pasajeros bajando al degenerado del micro, sin embargo ninguna de las medidas hace -hasta el momento- cesar sus detestables actitudes.