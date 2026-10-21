Roldán: rescataron a cuatro zorritos cerca que fueron hallados cerca de la estancia Santa Rosa

Cuatro zorros bebés fueron puestos a salvo tras ser encontrados en las inmediaciones de la Estancia Santa Rosa, en la localidad de Roldán. El hallazgo se produjo cuando un vecino que se encontraba pescando en la zona advirtió la presencia de los cachorros, que estaban desprotegidos y sin la compañía de su madre.

Al notar la extrema vulnerabilidad de los animales, el vecino actuó con rapidez y responsabilidad: los resguardó preventivamente y notificó a Sanidad Animal.

Tras el aviso, el área de Sanidad Animal municipal junto a la Guardia Urbana Roldán (GUR) dispusieron y coordinaron el traslado de los cachorros hacia la Sede Rivera, en la ciudad de Rosario, que depende del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe.

Actualmente, los cuatro zorritos se encuentran bajo la custodia de un equipo de especialistas, donde reciben atención médica veterinaria continua y un riguroso plan de cuidados enfocado en su desarrollo.

En el centro se trabaja con protocolos estrictos para garantizar su adecuada alimentación y crecimiento, manteniendo el menor contacto humano posible con el fin de preservar sus conductas naturales y asegurar que, una vez que alcancen la edad y la fortaleza necesarias, puedan reintegrarse exitosamente a su hábitat natural.