El hallazgo de un arsenal en Roldán fue la clave para investigar las maniobras de lavado de “Tommy Shelby”, uno de los prófugos más buscados

Un allegado a la banda de Los Menores quedó detenido en prisión preventiva por su participación en una maniobra de lavado de activos. En concreto, le atribuyen haber colaborado en la registración a nombre de un testaferro de una Dodge Ram que estaba al servicio de la pareja de un capo de la banda narco. El hallazgo de un arsenal en un terreno de Roldán, el pasado 3 de marzo, fue clave en la investigación.

El detenido es Alex Vallone, alias Pocholo y Frijol, considerado partícipe primario de los delitos imputados. La semana pasada fue detenido tras una persecución en el oeste de Rosario, al cabo de un operativo de la Central de Inteligencia y Operaciones Especiales (Ciope).

A Vallone, de 27 años, los fiscales le atribuyeron haber realizado aportes en la maniobra de lavado de activos mediante la cual se ocultó la verdadera titularidad de la Dodge Ram, modelo 1500 5.7 V8 Laramie 4×4, adquirida con fondos provenientes de la venta de drogas.

En este punto, los fiscales mencionaron a Rámiro Gastón Escalante (alias Tommy Shelby, por el personaje de la serie Peaky Blinders), quien está prófugo, tiene pedido de captura y una recompensa de 25 millones de pesos en el programa Los Más Buscados de Santa Fe.

Según la imputación, la operación fue dispuesta por Escalante, quien le encomendó a Lautaro Javier Noriega –ya detenido por el hallazgo de las armas– conseguir una persona de confianza para “poner” la camioneta a su nombre a cambio de “una moneda”.

Con el dato de un informante, en marzo pasado, personal de la Ciope y de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE) realizaron un allanamiento en un terreno abandonado en Roldán, donde secuestraron armas enterradas en un pozo acondicionado especialmente para ocultarlas. Entre el armamento hallado había dos fusiles calibres 5.56 y .223, carabinas y pistolas de última generación.

Durante esos procedimientos fue detenido Lautaro Noriega, acusado de integrar Los Menores. Al momento de su arresto le secuestraron un celular cuyo análisis forense permitió obtener información clave para el inicio de la pesquisa federal.

Fuente: Rosario 3