“Roldán, capítulo 160”: así será la quinta edición de la Feria del Libro en la ciudad
La cita tendrá lugar en el SUM del Paseo de la Estación, del 12 al 14 de noviembre. Serán tres días de actividades con exposiciones y propuestas para todas las edades.
En el marco de los festejos por el 160º aniversario de Roldán, se llevará a cabo la quinta edición de la Feria del Libro, bajo el lema “Roldán: capítulo 160”.
El evento, que este año cumple su quinta edición en la localidad, invita a toda la comunidad y a visitantes de la región a reencontrarse con la lectura, la cultura y la historia local a lo largo de tres jornadas, con expositores y propuestas para todas las edades.
La cita tendrá lugar en el SUM del Paseo de la Estación, con entrada libre y abierta a todo público. Las actividades se desarrollarán el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, de 9 a 19, mientras que la jornada de cierre, el sábado 14 de noviembre, será de 14 a 20.
La invitación está abierta a vecinos, instituciones educativas y familias para celebrar este hito histórico y escribir una nueva página en la memoria de Roldán.