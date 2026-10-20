“Roldán, capítulo 160”: así será la quinta edición de la Feria del Libro en la ciudad

En el marco de los festejos por el 160º aniversario de Roldán, se llevará a cabo la quinta edición de la Feria del Libro, bajo el lema “Roldán: capítulo 160”.

El evento, que este año cumple su quinta edición en la localidad, invita a toda la comunidad y a visitantes de la región a reencontrarse con la lectura, la cultura y la historia local a lo largo de tres jornadas, con expositores y propuestas para todas las edades.

La cita tendrá lugar en el SUM del Paseo de la Estación, con entrada libre y abierta a todo público. Las actividades se desarrollarán el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, de 9 a 19, mientras que la jornada de cierre, el sábado 14 de noviembre, será de 14 a 20.

La invitación está abierta a vecinos, instituciones educativas y familias para celebrar este hito histórico y escribir una nueva página en la memoria de Roldán.