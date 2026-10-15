La nueva edición de la Feria del Libro roldanense tiene fecha: serán tres días de actividades en continuado

Por sexta edición onsecutiva, Roldán tendrá su Feria del Libro. El evento, una de las citas culturales más importantes que tiene la ciudad cada año, se realizaría nuevamente en el SUM del Paseo de la Estación y sus espacios exteriores, como es tradición.

Según pudo saber El Roldanense, la feria se hará entre el jueves 12 y el sábado 14 de noviembre. Contará con la participación de las escuelas y, al igual que como sucedió en anteriores oportunidades, se espera que haya presentaciones de libros y stands de diferentes editoriales.

Además, con motivo de la celebración del 160 aniversario de la ciudad, se realizaría un concurso literario cuyas condiciones se darían a conocer pronto. Las tres jornadas serán abiertas a todo público para que los vecinos puedan encontrarse a través de los libros.