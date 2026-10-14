La Municipalidad de Roldán expuso que vecinos volvieron a obstruir desagües menos de 24 horas después del zanjeo

La Municipalidad de Roldán expuso el accionar de vecinos que obstruyeron los desagües y arrojaron basura al día siguiente de realizados los trabajos de desobstrucción y limpieza de zanjas, una situación que echa por tierra el esfuerzo de las cuadrillas municipales y compromete el normal escurrimiento del agua en la ciudad.

El municipio dispone de cuadrillas que realizan de manera permanente tareas de zanjeo y limpieza de desagües, con el objetivo de mantener los cauces en condiciones y prevenir anegamientos. Sin embargo, el trabajo se ve afectado cuando los residuos vuelven a acumularse a las pocas horas.

En ese sentido, desde el Ejecutivo local remarcaron: «La Municipalidad no puede sola, se necesita de la colaboración de los vecinos. El municipio dispone cuadrillas para realizar zanjeos y limpieza de desagües, pero se necesita que los vecinos no obstruyan el paso del agua ni arrojen basura. Hay lugares donde se juntó toda la basura y en menos de 24 horas ya había otro microbasural en el mismo lugar, y el contenedor estaba vacío».

Desde el municipio insistieron en la importancia de cuidar los espacios públicos y de utilizar los contenedores y los servicios de recolección disponibles, para que los trabajos de mantenimiento tengan resultados duraderos y la ciudad esté mejor preparada ante las lluvias.