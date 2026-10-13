HYPE Fighting en Quito: sorpresas, emoción y grandes estrellas

El 4 de octubre, miles de aficionados a los deportes de combate se dieron cita en el Coliseo General Rumiñahui de Quito para ver a luchadores de talla mundial competir en 15 emocionantes combates de grappling y boxeo a puño limpio, animando a sus favoritos. Grandes nocauts, magistrales sumisiones y resultados impredecibles: el evento inaugural de HYPE Fighting en Ecuador ofreció a los espectadores todo lo que les apasiona de las peleas en directo.

La retirada de Covington y el triunfo de Rangel

Se esperaba que uno de los principales atractivos de la noche fuera el combate entre el ex campeón interino de la UFC Colby Covington y Mayton Perea, un recién llegado a la organización. Para el luchador ecuatoriano, que se ganó su tan esperado contrato tras un reciente nocaut en 45 segundos, enfrentarse al laureado estadounidense suponía una dura prueba antes de su debut.

Sin embargo, Covington no pudo competir, lo que obligó a los organizadores a buscar un sustituto con poca antelación para mantener el combate en el programa. Juan Albarello Rangel, en representación de Guayaquil, aceptó el reto y aprovechó al máximo la oportunidad. Atrapó a Perea en una llave de pie, lo que le obligó a rendirse tras solo 2 minutos y 19 segundos. Esta victoria fue una de las mayores sorpresas del evento.

Chito contra la leyenda: la revancha que todo Quito había estado esperando

El momento más destacado del evento fue la tan esperada revancha entre Marlon «Chito» Vera y el legendario José Aldo. Casi seis años antes, el ecuatoriano había perdido ante el brasileño en la UFC. Ahora, por primera vez desde 2012, Vera competía en su propio país: hizo su entrada portando la bandera nacional al son de los ritmos animados de la cumbia, mientras el público coreaba su nombre. Todo Quito estaba deseando ver ganar a su héroe, lo que creó un ambiente electrizante incluso antes de que comenzara el combate.

En esta ocasión, los rivales compitieron bajo unas reglas de grappling en las que solo se puntuaban las sumisiones. Tenían diez minutos para forzar una sumisión; los derribos y el control en el suelo no sumaban puntos. Vera intentó en repetidas ocasiones llevar el combate al suelo, pero el experimentado Aldo se defendió con éxito de sus ataques.

El momento más tenso se produjo cuando Chito amenazó a su rival con una peligrosa llave de talón. El ecuatoriano tuvo una oportunidad real de conseguir la victoria por finalización, pero, incluso bajo una presión enorme, el veterano brasileño mantuvo la calma y se liberó antes de que Vera pudiera completar la sumisión.

Dado que ninguno de los dos luchadores se había rendido tras diez minutos, el combate se declaró empate. A continuación, ambos se fundieron en un cálido abrazo. Vera describió competir ante su público como un sueño hecho realidad. Su próximo objetivo es aún más ambicioso: llevar un evento de la UFC a Ecuador.

Con el apoyo del patrocinador principal y socio principal, 1xBet, HYPE Fighting ofreció un espectáculo impresionante en Quito, con combates memorables y resultados inesperados. Los aficionados esperan ahora con impaciencia más eventos emocionantes.