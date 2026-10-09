Champions League: no te pierdas los intensos duelos de la Jornada 2

La marca internacional de apuestas 1xBet ha preparado un análisis previo de los partidos más destacados de la semana en el torneo de clubes más prestigioso del fútbol.

The Champions: promoción especial de 1xBet

La marca internacional ha lanzado una promoción atractiva y emocionante para todos los fanáticos de la Champions League. Haz apuestas en los partidos del torneo y recibe tickets promocionales que te darán la oportunidad de entrar en el top 38 y competir por un fondo de premios de 38,000 USD. La promoción culminará con un sorteo de superpremios por un valor total de 50,000 USD.

Además, por cada 5 tickets obtendrás un giro en la Rueda de Campeones con un bono garantizado, y al completar tareas especiales recibirás trofeos que otorgan free bets.

Para participar en la promoción The Champions, debes:

● registrarte o iniciar sesión en la plataforma de 1xBet;

● aceptar la participación en ofertas de bonos desde tu perfil y hacer clic en el botón Participar en la página de la promoción;

● hacer apuestas de al menos 3,281.74 ARS en partidos de la Champions League con cuotas de 1.5 o superiores (para apuestas combinadas de dos o más eventos, desde 1.4 para cada evento).

La cantidad de tickets promocionales que recibas dependerá del importe de tu apuesta. Puedes consultar los términos y condiciones completos de la promoción mediante este link.

Atlético Madrid vs Manchester United, 13 de octubre

En la Jornada 1, los Colchoneros disputaron un exigente partido en Anfield, donde cayeron 2-1 ante Liverpool. Ahora, el equipo de Diego Simeone se enfrenta a otro club de la Premier League y está decidido a conseguir sus primeros puntos en el torneo.

Entre las piezas clave del Atleti destaca el mediocampista Álex Baena, encargado de aportar creatividad en ataque, además del delantero Jonathan David. El canadiense se ha adaptado rápidamente a Madrid y suma 3 goles en 4 partidos.

Manchester United comenzó su campaña en la Champions League con una contundente victoria por 4-0 sobre Sabah. En la Premier League, sin embargo, las cosas no marchan tan bien para los Red Devils: apenas han conseguido 1 victoria en sus primeros 5 partidos. A pesar del discreto momento del Man United, su plantilla cuenta con Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo y otras figuras capaces de marcar la diferencia.

Ambos equipos se enfrentaron en un amistoso este verano, que terminó con victoria 2-1 para el conjunto inglés ¿Podrán los hombres de Michael Carrick repetir ese resultado en un Metropolitano lleno?

W1 – 2.31, X – 3.95, W2 – 3.03

*Las apuestas en este partido aplican para la promoción The Champions.

Manchester City vs Paris Saint-Germain, 14 de octubre

El gran duelo de la semana enfrentará al vigente campeón con uno de los equipos más fuertes de Inglaterra. Los parisinos llegan a Manchester con la confianza por todo lo alto después de golear 6-1 al Slovan Bratislava. Los Citizens, por su parte, comenzaron su campaña con una sólida victoria 2-0 sobre Porto y también atraviesan un excelente momento.

La principal amenaza para el equipo local será el trío de estrellas del Paris Saint-Germain: Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé. Además, Luis Enrique seguramente dará minutos a los nuevos fichajes del verano, Ferran Torres y Maghnes Akliouche. Por el lado del Man City, su principal arma ofensiva sigue siendo el imparable Erling Haaland. Esta temporada, el delantero noruego cambió de peinado, pero su extraordinaria capacidad goleadora sigue siendo tan impresionante como siempre.

En un partido entre equipos de este nivel, el aspecto psicológico podría resultar decisivo: quien muestre mayor fortaleza podrá inclinar el encuentro a su favor y quedarse con los 3 puntos.

W1 – 2.34, X – 3.96, W2 – 2.97

*Las apuestas en este partido aplican para la promoción The Champions.

Roma vs Real Madrid, 14 de octubre

Los Giallorossi están mostrando un gran nivel en esta etapa de la temporada y tienen argumentos para plantar cara a cualquier rival, incluso al formidable Real Madrid. En la Jornada 1, los dirigidos por Gian Piero Gasperini empataron 1-1 como visitantes ante Fenerbahçe, y ahora buscarán aprovechar la magia del Stadio Olimpico para sumar puntos en casa.

Los Blancos siguen siendo los claros favoritos del partido, principalmente gracias a una plantilla repleta de estrellas como Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Al mismo tiempo, el conjunto madrileño ha tenido dificultades para mantener la regularidad, por lo que el sólido equipo italiano representará una prueba exigente.

El próximo duelo adquiere todavía más interés por el enfrentamiento entre el entrenador del Real Madrid, José Mourinho, y su antiguo club. Los aficionados de Roma guardan un buen recuerdo del técnico portugués, pero durante el partido The Special One será su rival, y José seguramente no deberá esperar demasiadas muestras de cariño desde las gradas.

W1 – 3.59, X – 4.03, W2 – 2.04

*Las apuestas en este partido aplican para la promoción The Champions.

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El acceso a la plataforma de 1xBet está restringido a mayores de 18 años. Recuerda que las apuestas son una forma de entretenimiento. Controla tus emociones y sigue los principios del juego responsable; así podrás disfrutar siempre de la mejor experiencia al realizar tus pronósticos deportivos.