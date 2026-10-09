El realizador boliviano Luis Bolívar desembarca en Rosario con una imperdible capacitación sobre sonido y cine independiente

Del martes 20 al domingo 25 de octubre, el espacio Refi (Vélez Sarsfield 641, Rosario) recibirá al cineasta y periodista Luis Bolívar para el desarrollo del curso intensivo “Diseñar sonido para cine. Una identidad personal y colectiva”. La capacitación abordará de manera integral el recorrido del sonido en el ámbito cinematográfico, combinando aspectos técnicos, físicos y conceptuales desde el rodaje hasta la postproducción.

La propuesta busca compartir las herramientas desarrolladas en el contexto del cine independiente boliviano, caracterizado por el crecimiento autogestivo y la creación de circuitos alternativos. Respecto a esta experiencia de trabajo, Bolívar explicó que “el taller de cine básicamente es transmitir conocimientos en un país como Bolivia, que es un país con una industria que no se asemeja a la Argentina, pero es un país donde hemos nacido desde cero, donde realmente hemos crecido desde cero y donde hemos logrado crear un circuito cinematográfico muy importante”.

El programa del curso comprende un desglose completo de las etapas operativas y teóricas que intervienen en la dimensión sonora de una obra audiovisual. Bolívar puntualizó: “El taller que yo voy a dar es justamente eso: entender el sonido cinematográfico desde el inicio hasta la postproducción, hasta la finalización de una película. Eso es lo más importante del taller. Obviamente vamos a tocar temas que son profundos, tanto física, eléctrica, magnetismo, electroacústica, sonido análogo, sonido digital; vamos a hacer todo el paseo para lograr entender cómo llegar a la creación, al registro sonoro, a hacer un registro correcto del sonido para cine y darle además una identidad”.

El aspecto identitario ocupa un rol central en la metodología propuesta por el realizador, vinculando la tecnología con la diversidad cultural latinoamericana. Al reflexionar sobre la integración de la pluralidad de lenguajes en la pantalla, Bolívar concluyó que “esa es la parte que Bolivia le puede aportar a Latinoamérica, porque tenemos lindas experiencias. Bolivia tiene 36 pueblos originarios, y traducirlos de pronto al cine implica una complejidad, porque no dominamos esos lenguajes. Entonces, acercarnos a esos lenguajes, ponerles toda la condición técnica y tecnológica y poder transformarlo en un lenguaje, se convierte en algo muy importante”.

Para este encuentro, quienes deseen mayor información o inscribirse (hay tiempo hasta el sábado 17), deberán escribir a polinarrativas@gmail.com o comunicarse al 3413800055.

Sobre su trayectoria

Bolívar cuenta con una sólida formación profesional iniciada en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños (Cuba), donde se especializó en sonido entre los años 2004 y 2007.

Entre 2008 y 2018 perfeccionó su perfil en diversos centros académicos, talleres y festivales internacionales en países como España, Portugal, Reino Unido, Hungría, Sudáfrica y Francia. Su versatilidad y pasión por la cinematografía lo llevaron a desempeñarse en múltiples roles de la producción audiovisual, destacándose como documentalista independiente, corresponsal periodístico y encargado de prensa en conflictos sociales para grandes cadenas internacionales entre las que se encuentran National Geographic, BBC, Telesur, Netflix y Al Jazeera.

Fue docente invitado en la Escuela Andina de Cinematografía (La Paz, Bolivia). Asimismo, su trabajo como sonidista de estudio y de sonido directo lo vincularon estrechamente con redes de radios indígenas y cineastas de la región, colaborando activamente en la creación de medios comunitarios y estudios de grabación.