Luca Sperandio llega a Funes con una pausa entre la naturaleza, la música y el fuego

En un escenario donde la naturaleza y el arte se cruzan para ofrecer algo más que un simple espectáculo, Luca Sperandio desembarca en Funes con una propuesta que invita a bajar las revoluciones y habitar el presente. El cantautor rosarino se presentará el viernes 16, a las 21.30, en el espacio cultural Aldea Paraíso (Lennox 3021), dentro del barrio La Cardera. La cita promete ser una experiencia transformadora donde la canción de autor, el fogón y el entorno natural se fusionarán en una velada íntima.

El concierto está concebido en dos momentos diferenciados que permitirán recorrer la sensibilidad del artista en distintas dimensiones. En una primera instancia, Sperandio se presentará en formato solista, ofreciendo un registro despojado que acentúa la cercanía con los espectadores. Luego, en formato trío, la propuesta ganará potencia y riqueza instrumental, ampliando el universo sonoro de sus composiciones sin perder la calidez que lo caracteriza.

Habitar la música de Luca Sperandio es adentrarse en un territorio marcado por el indie, el folk y la lírica introspectiva. Sus canciones abordan con delicadeza la búsqueda personal, el amor, los vínculos humanos y la conexión con lo esencial, logrando una empatía inmediata con el oyente. Esta presentación en Funes se enmarca dentro de su gira “Alza la voz”, un recorrido que lo ha llevado durante todo este 2026 a explorar nuevos escenarios y encontrarse con públicos diversos en distintas localidades.

Lejos de la estructura tradicional de un recital, la noche en Aldea Paraíso integrará la música con opciones de comida saludable y el abrigo del fuego al aire libre en un jardín especialmente acondicionado. La idea de la velada es recuperar el valor del encuentro sin apuro, disfrutando de cada detalle en un marco acogedor. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Tikzet.com a 22 mil pesos.