El fenómeno mundial “Las Guerreras del K-Pop” llega a Roldán con una aventura para disfrutar en familia

El próximo domingo 31 de Mayo a las 15:00hs, el Club Sociedad Sportiva Recreativa de Roldán se encenderá con el show de “Guerreras del K-Pop: Una aventura emocionante”. Todo el fenómeno de pop coreano en un espectáculo de gran impacto visual y musical para cautivar a las infancias y disfrutar en familia. Las entradas a precios populares ya están disponibles en la web www.entradaskpop.com.ar

“Guerreras del K-Pop” propone un recorrido vibrante por las canciones que marcan tendencia a nivel mundial con un mensaje positivo de amistad y empoderamiento entre coreografías, vestuarios alucinantes y una energía arrolladora. Una invitación a chicos y grandes para sumergirse en una experiencia inmersiva donde el baile y la música son los protagonistas.

Precios y Locaciones

VIP: $25.000 (+ $3.750 cargo de servicio)

Preferencial: $20.000 (+ $3.000 cargo de servicio)

Platea: $15.000 (+ $2.250 cargo de servicio)

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El precio de las entradas incluye el costo de cargo de servicio de la ticketera. Los menores de 2 años no abonan entrada, siempre y cuando no ocupen asiento. Políticas de discapacidad: presentarse el día del show 1 hora antes de la función con credencial y acompañante.