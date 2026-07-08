Fiesta patria con obra de teatro 100% local: este 9 de Julio se vive en la Casa de la Cultura con un acto diferente

La Municipalidad de Roldán invita a toda la comunidad a participar del Acto Oficial en conmemoración del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, que se llevará a cabo el próximo 9 de julio, a las 10 horas, en la Casa de la Cultura (Bv. López 643).

La ceremonia contará con la presencia de autoridades municipales, representantes de instituciones educativas e intermedias, vecinos y vecinas, quienes se reunirán para rendir homenaje a una de las fechas más trascendentes de la historia argentina.

Durante el acto, los asistentes podrán disfrutar de una propuesta artística a cargo del Grupo de Teatro de la Sala de la Cultura, bajo la dirección de Alejandro Giorgiani, que ofrecerá una obra especialmente preparada para la ocasión e inspirada en las celebraciones por el 160° aniversario de Roldán.

Desde la Municipalidad destacaron la importancia de conmemorar esta fecha patria como un espacio de encuentro y reflexión sobre los valores de la libertad, la soberanía y el compromiso ciudadano, invitando a toda la comunidad a participar de esta jornada que celebra la identidad y la historia de nuestro país.