El poder de las cartas: Tarot y Videncia VIP, respuestas y energía para quienes buscan un nuevo camino

Tarot y Videncia VIP se presenta como una propuesta de atención personalizada para quienes buscan orientación espiritual, lectura de cartas y acompañamiento desde las terapias alternativas. Con presencia en Roldán, Funes y la zona, el espacio también ofrece la posibilidad de realizar consultas online, ampliando su alcance a personas de distintos puntos del país y del mundo.

Gabriela, es astróloga y vidente y hace más de 30 años que trabaja con el poder de las cartas. Su labor esta basado en la abolsuta seriedad y reserva. La propuesta incluye lectura de tarot, videncia, trabajos con velas, armonizaciones, uniones de pareja, protecciones, limpiezas y ayuda espiritual.

Desde el espacio remarcan una trayectoria ligada a las terapias alternativas y a la parapsicología, con una mirada orientada a acompañar procesos personales desde la escucha, la interpretación simbólica y la búsqueda de respuestas. En ese marco, Tarot y Videncia VIP se consolida como una alternativa para quienes desean consultar sobre situaciones afectivas, decisiones importantes, conflictos personales o inquietudes vinculadas al plano energético.

La atención se desarrolla con un enfoque personalizado, adaptado a cada consulta y a la necesidad de quien se acerca. La modalidad virtual permite que las personas puedan acceder al servicio sin importar la distancia, mientras que la atención presencial mantiene el vínculo directo con Roldán, Funes y la región.

En tiempos en los que muchas personas buscan espacios de contención, guía y reflexión, Tarot y Videncia VIP propone un servicio basado en la discreción, la experiencia y el acompañamiento espiritual.

«Si sentís bloqueos, estas pasando un mal momento económico o con tu pareja o sentir energías pesadas o simplemente queres saber qué viene en el futuro, deben escribirnos y nosotros vamos a responder con extrema confidencialidad» sostuvo Gabriela en dialogo con El Roldanense.

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