Se espera una temporada de lluvias y la Provincia activó la limpieza de canales: Roldán, en la agenda

El Gobierno de Santa Fe comenzó con las tareas de limpieza de 14 canales troncales ubicadas en distintos departamentos del sur santafesino, entre ellos Roldán.

Para estas obras fue clave el acompañamiento de los municipios y comunas, además de los Comités de Cuenca. En distintos encuentros de 2025 fueron diseñando este proyecto de saneamiento que se licitó en 3 macro regiones (sur -centro- norte) y supera los 900 kilómetros de canales en todo el territorio santafesino.

El inicio de obras contó con la participación del ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico; el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich; el secretario de Gobierno del municipio de Rosario, Sebastián Chale y el subsecretario de Mantenimiento Urbano, Jonatan Pérez, entre otros.

Acelerar los drenajes

Las obras tienen como objetivo mejorar la eficiencia del sistema de drenaje y reducir el riesgo de inundaciones, tanto en áreas urbanas como rurales del sur provincial; asegurar la estabilidad y seguridad de banquinas y caminos, protegiendo la infraestructura de las zonas productivas, contribuyendo a la estabilidad económica y social; obtener información precisa y actualizada sobre la topografía de los canales de la provincia, para regularizar el mantenimiento y prevenir daños a la infraestructura y propiedades cercanas mediante el mantenimiento preventivo y correctivo que prolongue la funcionalidad de los canales a cielo abierto.

Mientras se adjudican las obras en las zonas Norte y Centro, esta semana se empezó a trabajar en la zona Sur de la provincia. En esta región los trabajos permitirán el saneamiento de más de 660.000 hectáreas en 48 distritos de los departamentos Belgrano, Caseros, Constitución, General López, Iriondo, Rosario y San Lorenzo y 322 kilómetros de longitud en 14 canales. Hay un presupuesto oficial de $ 9.653.188.255,70.

Las tareas de limpieza se llevarán a cabo por orden de prioridades y comenzará en el arroyo Ludueña, ubicado en el extremo norte de Rosario (3,5 kilómetros de extensión), que beneficiará a Rosario, Ricardone, Ibarlucea, Funes y Roldán.

Luego se seguirá por:

* Canal Conexión al Canal San Urbano (16 kilómetros), beneficiando a Venado Tuerto, Carmen, Chapuy y Santa Isabel.

* Canal Ibarlucea (17 kilómetros), beneficiando a Ibarlucea, Ricardone y Roldán.

* Canal Salvat (13 kilómetros), que beneficiará a Ibarlucea, Funes y Roldán.

* Arroyo San Lorenzo (19 kilómetros), que beneficiará a San Jerónimo Sur, Luis Palacios, Aldao, San Lorenzo y Puerto General San Martín.

* Arroyo Cañada de Gómez (31 kilómetros), que beneficiará a Cañada de Gómez, Correa y Carcarañá

* Canal San Urbano (57 kilómetros), que beneficiará a Chovet, Melincué, Carreras, Miguel Torres, Alcorta, Bombal, Firmat y Bigand.

* Canal Perimetral Sanford (2 kilómetros), que beneficiará a Sandford.

* Canal del Medio (19 kilómetros), que beneficiará a Labordeboy, Wheelwright, Juncal y Hughes.

* Canal Juncal (18 kilómetros), que beneficiará a Labordeboy, Wheelwright, Juncal y Hughes.

* Canal Alternativa Norte (66 kilómetros), que beneficiará a María Teresa, Christophersen, San Gregorio y Diego de Alvear.

* Arroyo Las Estacas (20 kilómetros), que beneficiará a Montes de Oca y Las Parejas.

* Canal Los Troncos (14 kilómetros), que beneficiará a Montes de Oca y Las Rosas.

* Canal Tres Lagunas (26,5 kilómetros), que beneficiará a Las Rosas, Montes de Oca y Bouquet.