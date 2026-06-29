‘‘Fue una gran batalla campal, con fierros y piedrazos”: el relato del intendente de Carcarañá sobre el escándalo tras la final

El intendente de Carcarañá, Miguel Vázquez, se refirió a los graves incidentes registrados tras la final de la Liga Cañadense de Fútbol y calificó lo sucedido como “una jornada muy triste” para la ciudad y para el deporte regional.

En diálogo con Cadena 3, el mandatario explicó que el operativo de seguridad había sido planificado previamente junto a la Liga, los clubes participantes y las fuerzas policiales. Según sostuvo, la organización estaba pensada para garantizar que el encuentro se desarrollara como una verdadera fiesta del fútbol.

“Preparábamos una fiesta del fútbol y terminó pasando algo inesperado”, lamentó Vázquez, al analizar los hechos de violencia que se desencadenaron luego del partido.

De acuerdo al relato del jefe municipal, los disturbios comenzaron cuando un grupo de hinchas intentó ir a buscar a los jugadores de Sportivo Las Parejas tras la derrota de Cremería. Ante esa situación, la Policía intervino para evitar un posible enfrentamiento entre simpatizantes y futbolistas.

Fue en ese momento cuando se desató una violenta gresca. “Fue una gran batalla campal, con fierros y piedrazos. Hubo muchos policías heridos”, afirmó el intendente en declaraciones radiales.

Vázquez remarcó que, más allá de la gravedad de los hechos, será la Justicia la encargada de avanzar con la investigación y determinar responsabilidades. “Ahora será la Justicia la que determine qué pasó y quiénes fueron los autores”, señaló.

Como consecuencia de los incidentes, varios efectivos policiales resultaron heridos. Uno de ellos permanece internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, en estado muy grave.

El episodio generó fuerte conmoción en Carcarañá y en toda la región, donde una final que debía vivirse como una celebración deportiva terminó empañada por hechos de extrema violencia.