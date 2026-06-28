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Dueño vende casa de tres dormitorios en Tierra de Sueños 2, Roldán: u$s72.000

La propiedad es apto crédito y con escrituración inmediata. Imágenes y mas info, a un click.

28 DE junio DE 2026

¡Oportunidad! Dueño vende propiedad en construcción con excelente proyección. Ubicada sobre un lote de 360 m², la vivienda cuenta con 80 m² cubiertos y 120 m2 de jardín libre.

Ubicación: Gandhi entre Lamas y Av. de la Paz (a dos cuadras de colectora y del centro comercial de TS 2)

 

Distribución:

3 Dormitorios

Living-comedor integrado

Cocina

Baño amplio

 

Detalles de obra en construcción (90% de avance):

– Buena distribución

– Amplio patio.

– Espacio para cochera en el frente.

– Preinstalación de aire acondicionados.

– Servicios de luz, agua y gas

– Final de obra aprobado

 

Escrituración inmediata.

Apto crédito.

Precio: u$s72.000

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Dueño vende: 3412126453

 

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