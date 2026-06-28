Dueño vende casa de tres dormitorios en Tierra de Sueños 2, Roldán: u$s72.000
La propiedad es apto crédito y con escrituración inmediata. Imágenes y mas info, a un click.
¡Oportunidad! Dueño vende propiedad en construcción con excelente proyección. Ubicada sobre un lote de 360 m², la vivienda cuenta con 80 m² cubiertos y 120 m2 de jardín libre.
Ubicación: Gandhi entre Lamas y Av. de la Paz (a dos cuadras de colectora y del centro comercial de TS 2)
Distribución:
3 Dormitorios
Living-comedor integrado
Cocina
Baño amplio
Detalles de obra en construcción (90% de avance):
– Buena distribución
– Amplio patio.
– Espacio para cochera en el frente.
– Preinstalación de aire acondicionados.
– Servicios de luz, agua y gas
– Final de obra aprobado
Escrituración inmediata.
Apto crédito.
Precio: u$s72.000
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Dueño vende: 3412126453