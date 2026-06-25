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Oportunidad laboral en Roldán: restobar busca mozos/as, baristas y cocineros

Requisitos y dónde enviar CV, en la nota.

25 DE junio DE 2026

Restobar ubicado en Tierra de Sueños 3, Roldán abrió una importante búsqueda laboral con el objetivo de incorporar de manera inmediata a su staff personal permanente.

Los puestos requeridos son:

# Mozos/as
# Cafeteros / baristas
# Cocineros/as

Requisitos:

Tener entre 25 y 35 años, contar con experiencia en el rubro, movilidad propia y residir en Roldán

Interesados en los puestos deben enviar su CV a: laboral.wine@gmail.com

 

 

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