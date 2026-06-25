Oportunidad laboral en Roldán: restobar busca mozos/as, baristas y cocineros

Restobar ubicado en Tierra de Sueños 3, Roldán abrió una importante búsqueda laboral con el objetivo de incorporar de manera inmediata a su staff personal permanente.

Los puestos requeridos son:

# Mozos/as

# Cafeteros / baristas

# Cocineros/as

Requisitos:

Tener entre 25 y 35 años, contar con experiencia en el rubro, movilidad propia y residir en Roldán

Interesados en los puestos deben enviar su CV a: laboral.wine@gmail.com