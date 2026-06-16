Importante tornería de la zona oeste de Rosario vende maquinaria industrial
A continuación el detalle de las maquinas y fotos de cada uno de ellas.
Una reconocida tornería de la zona oeste de Rosario puso a la venta diversas máquinas destinadas al rubro metalúrgico, ideales para talleres, industrias o emprendimientos que buscan ampliar su capacidad de producción.
Entre los equipos disponibles se encuentran:
- Torno paralelo Wing Sideral de 1,50 metros.
- Torno paralelo Wing Sideral de 2 metros, equipado con regla digital y carro motorizado.
- Torno paralelo Wing de 1 metro.
- Torno control numérico Wing Sideral de 1,50 metros.
- Torno revólver de 1,50 metros.
- Fresadora Venier de 1,50 metros.
Los interesados en obtener más información o coordinar una visita pueden comunicarse al 341 469-3382.