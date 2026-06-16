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Importante tornería de la zona oeste de Rosario vende maquinaria industrial

A continuación el detalle de las maquinas y fotos de cada uno de ellas.

16 DE junio DE 2026

Una reconocida tornería de la zona oeste de Rosario puso a la venta diversas máquinas destinadas al rubro metalúrgico, ideales para talleres, industrias o emprendimientos que buscan ampliar su capacidad de producción.

Entre los equipos disponibles se encuentran:

  • Torno paralelo Wing Sideral de 1,50 metros.
  • Torno paralelo Wing Sideral de 2 metros, equipado con regla digital y carro motorizado.
  • Torno paralelo Wing de 1 metro.
  • Torno control numérico Wing Sideral de 1,50 metros.
  • Torno revólver de 1,50 metros.
  • Fresadora Venier de 1,50 metros.

Los interesados en obtener más información o coordinar una visita pueden comunicarse al 341 469-3382.

A continuación fotos de la maquinaria:

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