Importante tornería de la zona oeste de Rosario vende maquinaria industrial

Una reconocida tornería de la zona oeste de Rosario puso a la venta diversas máquinas destinadas al rubro metalúrgico, ideales para talleres, industrias o emprendimientos que buscan ampliar su capacidad de producción.

Entre los equipos disponibles se encuentran:

Torno paralelo Wing Sideral de 1,50 metros .

de . Torno paralelo Wing Sideral de 2 metros , equipado con regla digital y carro motorizado .

de , equipado con . Torno paralelo Wing de 1 metro .

de . Torno control numérico Wing Sideral de 1,50 metros .

de . Torno revólver de 1,50 metros .

de . Fresadora Venier de 1,50 metros.

Los interesados en obtener más información o coordinar una visita pueden comunicarse al 341 469-3382.

A continuación fotos de la maquinaria: