Búsqueda laboral en el rubro gastronomía para nuevo bar en Roldán: mozos, cocineros y baristas
Requisitos y dónde enviar cv en la nota.
Nuevo bar ubicado en la localidad de Roldán abre una búsqueda laboral con el objetivo de incorporar a su staff personal permanente en tres áreas:
Los puestos requeridos son:
# Mozos/as
# Cafeteros / baristas
# Cocineros/as
Requisitos:
Tener entre 25 y 45 años, contar con experiencia en el rubro, movilidad propia y residir en Roldán o en zonas aledañas
Interesados deben enviar su CV a: bar.empleados@gmail.com