Búsqueda laboral en el rubro gastronomía para nuevo bar en Roldán: mozos, cocineros y baristas

Nuevo bar ubicado en la localidad de Roldán abre una búsqueda laboral con el objetivo de incorporar a su staff personal permanente en tres áreas:

Los puestos requeridos son:

# Mozos/as

# Cafeteros / baristas

# Cocineros/as

Requisitos:

Tener entre 25 y 45 años, contar con experiencia en el rubro, movilidad propia y residir en Roldán o en zonas aledañas

Interesados deben enviar su CV a: bar.empleados@gmail.com