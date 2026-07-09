Búsqueda laboral: importante concesionario de Pick Ups 0km en Roldán incorpora personal

Nos encontramos en la búsqueda de profesionales con experiencia comprobable para incorporarse a nuestro equipo de trabajo.

### Vendedores/as de Pick Up, Suvs y utilitarios 0KM

Requisitos excluyentes:

* Experiencia mínima de 2 años en venta de automotores. (Preferentemente 0KM)

* Cumplimiento de objetivos mensuales de ventas y entregas de unidades.

* Experiencia en comercialización de pick ups, utilitarios y SUV.

* Excelentes habilidades de negociación y cierre de ventas.

* Perfil orientado a resultados.

* Disponibilidad para viajar.

* Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados.

* Disponibilidad excluyente para trabajar en Roldán.

Los/as interesados/as que cumplan con los requisitos podrán postularse enviando su CV actualizado al siguiente mail: 360hrbp@gmail.com