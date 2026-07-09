Búsqueda laboral: importante concesionario de Pick Ups 0km en Roldán incorpora personal
Cuáles son los puestos que incorpora, los requisitos y cómo postularse, en la nota.
Nos encontramos en la búsqueda de profesionales con experiencia comprobable para incorporarse a nuestro equipo de trabajo.
### Vendedores/as de Pick Up, Suvs y utilitarios 0KM
Requisitos excluyentes:
* Experiencia mínima de 2 años en venta de automotores. (Preferentemente 0KM)
* Cumplimiento de objetivos mensuales de ventas y entregas de unidades.
* Experiencia en comercialización de pick ups, utilitarios y SUV.
* Excelentes habilidades de negociación y cierre de ventas.
* Perfil orientado a resultados.
* Disponibilidad para viajar.
* Disponibilidad para trabajar de lunes a sábados.
* Disponibilidad excluyente para trabajar en Roldán.
Los/as interesados/as que cumplan con los requisitos podrán postularse enviando su CV actualizado al siguiente mail: 360hrbp@gmail.com