Un hotel cinco estrellas se instala en Funes y abre búsquedas laborales

El hotel Radisson Red está a un paso de abrir en Funes y junto con el gobierno de esa localidad lanzaron una búsqueda laboral para cubrir vacantes en el lugar.

Los puestos disponibles incluyen: Sous Chef, Camarero/a, Cajero/a, Auditor y Recepcionista.

Las personas interesadas pueden presentar su currículum vitae en la Oficina de Empleo Municipal, de lunes a viernes de 07:00 a 13:00 hs, o enviarlo por correo electrónico a oficinaempleofunes@gmail.com. También pueden comunicarse telefónicamente al 4931164 para recibir más información.