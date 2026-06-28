Talleres de arte, juegos y deportes: Damfield abre las inscripciones para su colonia de invierno

Las vacaciones de invierno ya tienen su lugar en Estancia Damfield. Con una propuesta renovada, la tradicional Colonia de Invierno abre sus inscripciones para niños y niñas de 3 a 12 años, ofreciendo jornadas llenas de diversión, aprendizaje y movimiento en un entorno seguro y rodeado de naturaleza.

Este año, la colonia suma nuevos espacios y actividades especialmente pensadas para que los más chicos disfruten al máximo de su receso escolar. La programación incluirá talleres de arte y música, juegos recreativos, actividades al aire libre y propuestas deportivas adaptadas a cada edad.

La colonia funcionará en turno mañana, de 8:30 a 12:30 hs, con la posibilidad de extender la jornada mediante el servicio de post hora hasta las 14:30 hs.

Además, las familias podrán elegir entre diferentes modalidades de asistencia, con planes diarios, semanales o la quincena completa, adaptándose a las necesidades de cada grupo familiar.

Como beneficio especial, Estancia Damfield ofrecerá descuentos para hermanos y para quienes hayan participado de la Colonia de Verano.

«Buscamos que cada niño viva unas vacaciones diferentes, donde pueda jugar, hacer amigos, descubrir nuevas actividades y disfrutar de la naturaleza en un ambiente cuidado y divertido», destacan desde la organización.

Información e inscripciones

📅 Vacaciones de Invierno 2026

👧🧒 Niños y niñas de 3 a 12 años

🕣 Horario: 8:30 a 12:30 hs

⏰ Post hora hasta las 14:30 hs

🎨 Talleres de arte y música

⚽ Deportes y actividades recreativas

🎁 Descuentos por hermanos y ex participantes de la colonia de verano

📲 Consultas e inscripciones: 341 363-4169

✨ Una propuesta ideal para disfrutar las vacaciones de invierno con juegos, creatividad, deporte y mucha diversión en Estancia Damfield. ✨