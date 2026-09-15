Tarot, energía y formación: un espacio reservado para conectar con el mundo espiritual
La tarotista local Gabriela ofrece lecturas personalizadas y cursos de tarot, velomancia, péndulo con testigo, registros y constelaciones. Las propuestas pueden realizarse de manera presencial u online, con absoluta reserva y cupos limitados.
Cada vez más personas buscan herramientas que les permitan explorar su mundo interior, encontrar orientación o incorporar nuevos conocimientos. En ese marco, la tarotista local Gabriela, responsable de @tarotyvidenciavip, ofrece un espacio dedicado a diferentes prácticas espirituales, con atención personalizada y absoluta discreción.
La propuesta incluye lecturas de tarot adaptadas a las inquietudes de cada consultante, desarrolladas en un ámbito privado y reservado. Además, Gabriela brinda cursos de tarot, velomancia, Ayurveda, péndulo con testigo, registros y constelaciones.
Las alternativas están pensadas tanto para quienes buscan incorporar herramientas de orientación espiritual a su vida cotidiana como para aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos con una posible salida laboral.
Los encuentros y las capacitaciones pueden realizarse de manera online, desde la comodidad del hogar, o presencialmente. Ambas modalidades ofrecen un espacio cuidado y reservado para aprender relajadamente, resolver inquietudes y avanzar de forma personalizada.
La agenda se encuentra abierta para solicitar lecturas o inscribirse en los diferentes cursos. Debido a que los cupos son limitados, se recomienda reservar el lugar con anticipación a través del perfil @tarotyvidenciavip.
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