Tarot, energía y formación: un espacio reservado para conectar con el mundo espiritual

Cada vez más personas buscan herramientas que les permitan explorar su mundo interior, encontrar orientación o incorporar nuevos conocimientos. En ese marco, la tarotista local Gabriela, responsable de @tarotyvidenciavip, ofrece un espacio dedicado a diferentes prácticas espirituales, con atención personalizada y absoluta discreción.

La propuesta incluye lecturas de tarot adaptadas a las inquietudes de cada consultante, desarrolladas en un ámbito privado y reservado. Además, Gabriela brinda cursos de tarot, velomancia, Ayurveda, péndulo con testigo, registros y constelaciones.

Las alternativas están pensadas tanto para quienes buscan incorporar herramientas de orientación espiritual a su vida cotidiana como para aquellas personas interesadas en adquirir conocimientos con una posible salida laboral.

Los encuentros y las capacitaciones pueden realizarse de manera online, desde la comodidad del hogar, o presencialmente. Ambas modalidades ofrecen un espacio cuidado y reservado para aprender relajadamente, resolver inquietudes y avanzar de forma personalizada.

La agenda se encuentra abierta para solicitar lecturas o inscribirse en los diferentes cursos. Debido a que los cupos son limitados, se recomienda reservar el lugar con anticipación a través del perfil @tarotyvidenciavip.

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