Empresario con fuerte arraigo en Roldán, uno de los nombres que suenan como candidato a gobernador por el peronismo

El peronismo de Santa Fe sigue sumando nombres mientras busca las piezas adecuadas para rearmarse y competir en 2027. Uno de ellos es el del empresario rosarino y con planta en Roldán Federico Pucciarello que, según publicó el medio especializado en política Letra P, no descarta su candidatura para la gobernación siempre que se logre la unidad en el PJ y exista un proyecto sólido para la provincia.

Pucciarello es un empresario industrial vinculado al biocombustible (en el área industrial de Roldán tiene la planta de Rosario Bio Energy) y es también presidente de Energy Essential Holding. Según el mencionado medio, para que evalúe la posibilidad de calzarse el traje de candidato, primero deberían resolverse las tensiones internas dentro del PJ y lograr la unidad.

Más allá de tratarse de una cara nueva para la política santafesina, su recorrido empresarial y sus vínculos con el sector privado aparecen como un diferencial. En especial, para un peronismo que busca recuperar una agenda productiva y ampliar su capacidad de interpelar a sectores del electorado más allá de su estructura tradicional.

Pucciarello, que se asume públicamente como peronista y reconoce que proviene de una familia justicialista, tuvo contactos con diferentes tribus partidarias y admitió que sellar la unidad para el 2027 podría ser la llave para decidirse a competir.

El empresario piensa en una confluencia que incluya desde el rossismo a Omar Perotti y los intendentes de Vamos, sumando además al sector de Marcelo Lewandowski, La Cámpora y el Movimiento Evita.

La intención, además, es abrirle la puerta a quienes quieran sumarse. En la situación actual que atraviesa el PJ, que no puede siquiera concretar una nueva reunión para ordenar las demandas internas, parece difícil que ese objetivo de unidad se cumpla, aunque cerca del empresario no pierden la esperanza de que se logre alcanzar cierta concordia.

Pucciarello es un empresario que entiende que uno de los motores de la provincia debe ser la industria. Hace unos meses su nombre fue noticia porque su empresa se asoció con Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). El acuerdo permitirá la construcción de Santa Fe Bio, una planta que producirá combustible de aviación sostenible (SAF) en San Lorenzo, en pleno cordón industrial del sur provincial. El proceso se inició a partir de una carta que el rosarino le envió al titular de la empresa estatal, Horacio Marín.

Para el empresario, idear un proyecto que le permita disputar la conducción de la Casa Gris es tan importante como la unidad al interior del PJ.

Pucciarello nació en Rosario, pero se fue de muy joven a girar por el exterior para jugar al rugby. Estuvo en la élite de la ovalada, jugó en Francia, Irlanda, Inglaterra e Italia, país al que también representó a nivel de selecciones. Una vez retirado, se metió de lleno en el mundo industrial.