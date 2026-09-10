El Enjambre abre sus puertas a los sabores con un curso de panadería, pastas y pastelería

El Centro Cultural El Enjambre de Roldán será sede de un curso básico de panadería, pastas y pastelería dirigido tanto a niños como a adultos. La propuesta comenzará el sábado 12 de septiembre y finalizará el 7 de noviembre.

La capacitación estará compuesta por nueve clases prácticas que permitirán incorporar conocimientos básicos para preparar diferentes productos. Durante cada jornada, los participantes podrán degustar las elaboraciones en el lugar y llevarse a sus hogares todo lo realizado.

Para los niños de entre 8 y 12 años, las clases se desarrollarán los sábados de 14 a 15.30, mientras que el grupo de adultos asistirá de 16 a 18. La organización proporcionará todos los ingredientes y materiales necesarios, por lo que no será necesario concurrir con insumos.

El valor será de 15 mil pesos por clase y la inscripción no tendrá costo. Desde la organización señalaron que se trata de una propuesta accesible y destacaron que los cupos serán limitados debido a la capacidad del espacio.

El curso se dictará en el Centro Cultural El Enjambre, ubicado en Salta 786, esquina Rivadavia, de la ciudad de Roldán. Las personas interesadas podrán solicitar información o reservar su lugar comunicándose con Miriam al 341 201 5811 o con María al 341 582 1466.