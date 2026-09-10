Una mañana especial para Somos Uno en la Granja Casa de Miel

El pasado 8 de septiembre, los concurrentes y acompañantes del Centro Educativo Terapéutico (CET) Somos Uno disfrutaron de una hermosa experiencia en la Granja Casa de Miel, en la localidad de Ibarlucea.

La propuesta fue disfrutar de una mañana diferente, en contacto con la naturaleza y, especialmente, con una gran variedad de animales. El lugar cuenta con un entorno donde conviven distintas especies, entre ellas ovejas, gansos, patos, vacas, terneros, mulas, carpinchos, aves de corral, roedores y distintas especies de aves, además de un estanque con peces.

Uno de los momentos más disfrutados fue la posibilidad de interactuar de cerca con los animales. Los concurrentes pudieron alimentarlos, acariciarlos y observarlos en su propio entorno. Dar de comer a las ovejas, darles la mamadera a los terneritos, acercarse a los gansos y patos y compartir ese contacto directo con los animales fueron algunas de las experiencias que hicieron de la jornada un momento muy especial.

Para Somos Uno, este tipo de salidas son mucho más que un paseo. Son oportunidades para descubrir nuevos espacios, experimentar, aprender, compartir con otros y desarrollar diferentes formas de participación y autonomía.

La alegría, la curiosidad y el entusiasmo de los concurrentes fueron protagonistas durante toda la mañana.

Una experiencia sencilla, pero muy significativa: salir, conocer, tocar, alimentar, observar y disfrutar. Y, sobre todo, compartir juntos una mañana diferente que seguramente quedará como un lindo recuerdo para todos.