Fondos para escuelas: llegan mas de $45M a dos instituciones educativas de Roldán

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe, a través del Ministerio de Educación, destinó recursos económicos por más de 45 millones de pesos a dos escuelas de Roldán, con el objetivo de fortalecer su equipamiento y mejorar la infraestructura de los establecimientos.

A la Escuela Técnica Nº 643 “Granaderos de San Lorenzo”, se asignaron aportes provenientes del Fondo Provincial de Educación Técnica (FOPET), que serán destinados a la adquisición de dos tornos paralelos monopolea.

En tanto, a la Escuela N° 6.408 «Pedro Durst”, fue asignado un Fondo para la Atención de las Necesidades Inmediatas (FANI), para la reparación de techos y de la cubierta de tejas.

Los aportes fueron entregados por el intendente Daniel Escalante; la diputada provincial, Silvana Di Stefano; la secretaria provincial de Gestión y Recursos, Florencia González, y el director Provincial de Prácticas Educativas, Santiago Rosenzvaig, entre otros.

Tras la recorrida, Escalante destacó la importancia de estas inversiones para “fortalecer la educación, ampliar las herramientas disponibles para los estudiantes y acompañar el crecimiento de las instituciones educativas de la ciudad”.