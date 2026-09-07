Con más de 10 años en el rubro, Caveda Home & Design abrió su showroom en Roldán con precios directos de fábrica

Tras más de una década de trayectoria en el rubro, tres hermanos pertenecientes a una familia de emprendedores abrió en Roldán (sobre la ruta A012 a metros del cruce con la autopista Rosario-Córdoba) el showroom de Caveda Home & Design, un nuevo espacio dedicado a la construcción, las reformas y el diseño. La propuesta busca acercar a los vecinos de toda la zona productos de calidad, asesoramiento personalizado y precios directos de fábrica, sin necesidad de trasladarse a Rosario.

La historia de Caveda Home & Design comenzó hace más de diez años, cuando un padre y sus tres hijos se iniciaron en la recuperación y el tratamiento de materiales reciclados. Con el tiempo, esa actividad les permitió construir una amplia red de vínculos directos con importantes fábricas de aluminio y de otros complementos para la construcción.

Años más tarde, algunos integrantes de la familia se radicaron en Roldán y comenzaron a observar una necesidad concreta entre los vecinos: contar con un espacio local que ofreciera variedad, calidad y asesoramiento para llevar adelante obras y reformas, evitando los viajes hasta Rosario.

De esa mirada sobre la ciudad y sus necesidades nació Caveda Home & Design, un showroom pensado para quienes buscan renovar sus hogares, construir o encontrar soluciones funcionales y estéticas para distintos ambientes.

El emprendimiento ofrece aberturas de aluminio, pisos, wall panel, placas PVC símil mármol y una amplia variedad de productos vinculados con la construcción y el diseño. Gracias a la relación directa con las fábricas, la empresa trabaja con precios de fábrica y sin intermediarios.

Pero la propuesta no se limita a la venta de materiales. En el showroom, los clientes pueden observar cómo lucen los productos instalados, probar combinaciones y recibir asesoramiento profesional antes de tomar una decisión.

“No solo vendemos”, destacan desde la empresa. La intención es acompañar a cada persona durante el proceso, ayudándola a elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades, gustos y proyecto.

Con una historia familiar construida a lo largo de más de una década y una nueva apuesta en Roldán, Caveda Home & Design busca convertirse en un punto de referencia local para quienes proyectan construir, reformar o transformar sus espacios.