Con más de 10 años en el rubro, Caveda Home & Design abrió su showroom en Roldán con precios directos de fábrica
En el espacio ubicado sobre la Ruta A012 se pueden encontrar aberturas de aluminio, pisos, Wall panel, placas PVC símil mármol y una amplia variedad de productos.
Tras más de una década de trayectoria en el rubro, tres hermanos pertenecientes a una familia de emprendedores abrió en Roldán (sobre la ruta A012 a metros del cruce con la autopista Rosario-Córdoba) el showroom de Caveda Home & Design, un nuevo espacio dedicado a la construcción, las reformas y el diseño. La propuesta busca acercar a los vecinos de toda la zona productos de calidad, asesoramiento personalizado y precios directos de fábrica, sin necesidad de trasladarse a Rosario.
La historia de Caveda Home & Design comenzó hace más de diez años, cuando un padre y sus tres hijos se iniciaron en la recuperación y el tratamiento de materiales reciclados. Con el tiempo, esa actividad les permitió construir una amplia red de vínculos directos con importantes fábricas de aluminio y de otros complementos para la construcción.
Años más tarde, algunos integrantes de la familia se radicaron en Roldán y comenzaron a observar una necesidad concreta entre los vecinos: contar con un espacio local que ofreciera variedad, calidad y asesoramiento para llevar adelante obras y reformas, evitando los viajes hasta Rosario.
De esa mirada sobre la ciudad y sus necesidades nació Caveda Home & Design, un showroom pensado para quienes buscan renovar sus hogares, construir o encontrar soluciones funcionales y estéticas para distintos ambientes.
El emprendimiento ofrece aberturas de aluminio, pisos, wall panel, placas PVC símil mármol y una amplia variedad de productos vinculados con la construcción y el diseño. Gracias a la relación directa con las fábricas, la empresa trabaja con precios de fábrica y sin intermediarios.
Pero la propuesta no se limita a la venta de materiales. En el showroom, los clientes pueden observar cómo lucen los productos instalados, probar combinaciones y recibir asesoramiento profesional antes de tomar una decisión.
“No solo vendemos”, destacan desde la empresa. La intención es acompañar a cada persona durante el proceso, ayudándola a elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades, gustos y proyecto.
Con una historia familiar construida a lo largo de más de una década y una nueva apuesta en Roldán, Caveda Home & Design busca convertirse en un punto de referencia local para quienes proyectan construir, reformar o transformar sus espacios.