Luna de Sangre: qué ritual propone el tarot durante el eclipse que podrá verse este jueves en Roldán

Durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes 28 se producirá un eclipse lunar parcial de gran magnitud, visible desde Roldán, la región y buena parte del continente americano.

De acuerdo con la NASA, durante el momento máximo del fenómeno una gran parte de la superficie lunar ingresará en la umbra, la zona más oscura de la sombra de la Tierra. El organismo estadounidense indica que el 96,3% del disco lunar estará dentro de la umbra, generando un eclipse muy cercano a la totalidad. Esa situación permitirá que la Luna pueda mostrar tonos cobrizos o rojizos, motivo por el cual popularmente este tipo de fenómenos suele asociarse con la denominada “Luna de Sangre”.

¿Qué significa la Luna de Sangre para el tarot?

La Tarotista local Gabriela ( @tarotyvidenciavip)explicó que, desde su interpretación, una Luna de Sangre acompañada por un eclipse representa especialmente un momento de cierre y transformación personal.

“La Luna de Sangre con un eclipse parcial lo que hace es: tenés que soltar lo que ya no te sirve más, literal”, sostuvo.

Según su mirada, el fenómeno representa una oportunidad para revisar determinadas situaciones de la vida y decidir cuáles deberían quedar definitivamente atrás.

Ese proceso puede relacionarse con diferentes aspectos personales. Gabriela ejemplificó: “Cuando vos vas a pedir ‘esto no lo quiero más, fuera de mi vida’, no sé, una etapa laboral, una relación que no me sirve más, fuera de mi vida esto y lo otro”.

Sin embargo, señaló que la decisión no debería tomarse de manera superficial. Para ella, existe una condición fundamental: tener claridad sobre aquello que realmente se desea modificar.

“Cuando decís ‘fuera’ o decís ‘no lo quiero más’, tenés que estar bien seguro de lo que querés”, remarcó.

El ritual del papel blanco y la tinta negra

Gabriela también describió uno de los rituales que, dentro de estas prácticas, algunas personas realizan durante este tipo de acontecimientos.

La propuesta consiste en escribir aquello que se quiere dejar atrás utilizando un papel blanco y tinta negra. Pero nuevamente hizo hincapié en la importancia de pensar previamente qué se desea expresar.

“Dentro de la escritura, que vos podés hacerlo, el ritual, en un papel blanco con tinta negra, tenés que tener cuidado con lo que vas a invocar”, explicó.

Luego de escribirlo, la práctica contempla quemar el papel como un acto simbólico para representar el cierre de una determinada etapa.

De esta manera, durante la madrugada del viernes 28 el cielo ofrecerá dos miradas completamente distintas sobre un mismo acontecimiento. Mientras la astronomía permitirá observar un eclipse lunar parcial desde Roldán y buena parte del país, quienes siguen el tarot y distintas corrientes espirituales podrán encontrar en la llamada Luna de Sangre un momento simbólico para plantearse qué desean dejar atrás y qué quieren construir hacia el futuro.

¿A qué hora podrá verse desde Roldán?

Para la región de Roldán y el sur de Santa Fe, el eclipse comenzará con su etapa penumbral alrededor de las 22:23 del jueves 27 de agosto. La fase parcial se desarrollará durante la madrugada y el punto máximo llegará aproximadamente a la 1:12 del viernes 28. El fenómeno finalizará completamente cerca de las 4:01.

Formas de Contacto:

Celular: 3416285163 / 3416878849 / 3415935378

Instagram:

@tarotyvidenciavip

Tiktok:

Tarotyvidenciavip

Facebook:

Tarotyvidenciavip