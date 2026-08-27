El regreso del tren a Roldán, a la vuelta de la esquina: recorridos y nuevas tecnologías para el transporte

El regreso del tren a la ciudad y la región parecería estar mucho más cerca que en anteriores oportunidades. Es que, si bien el servicio regresó hace solo unos años y luego tuvo una marcada interrupción, ahora existen otros mecanismos que pueden hacerlo posible. Se espera que a finales de septiembre se empiece a conocer su recorrido y qué tipo de vehículo sería. De todos modos, según aportan las primeras informaciones, Roldán entraría en la segunda etapa del lanzamiento.

La primera etapa de la red abarcaría 59 kilómetros y contempla la conexión Rosario – Funes, llegando a localidades como Granadero Baigorria, Pérez y Villa Gobernador Gálvez, informó el portal Info Funes. La segunda, en tanto, se extendería unos 120 kilómetros y alcanzaría Roldán, Zavalla, Arroyo Seco y Timbúes. Si bien aún no existen plazos certeros, de esta forma se conformaría un circuito metropolitano mucho más amplio que el principal.

Antes de que el gobierno provincial avance con la licitación, se deberán evaluar las diferentes alternativas del vehículo y su infraestructura, tal como publicó el portal de la ciudad vecina. La primera es el metrotranvía, capaz de circular en calles y corredores ferroviarios exclusivos, y pensado para recorridos más extensos que un tranvía. La segunda es el tranvía urbano tradicional y la tercera un sistema guiado sin rieles, de funcionamiento eléctrico y tecnología china.