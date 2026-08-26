Roldán: denuncian a una constructora por múltiples estafas en la ciudad y la región

Una constructora radicada en Pueblo Esther fue denunciada en Fiscalía por múltiples estafas en Roldán y la región. La empresa ofrecía un servicio de edificación integral de viviendas e infraestructura bajo la modalidad “Sistema Llave en Mano”, según publicó el portal Rosario 3.

Sin embargo, los hechos denunciados apuntan incumplimientos contractuales. Según consta allí, el titular de la firma utilizaba un esquema Ponzi. Captaba clientes a través de una publicidad engañosa en redes sociales, ofrecía facilidades de pago, cobraba importantes sumas y daba comienzo a la obra para mantener el engaño.

Luego, paralizaba las construcciones aludiendo que necesitaba más dinero para continuar, o dando excusas falsas. Uno de los casos sucedidos en Roldán especifica que el contrato se firmó a fines de abril de 2024 para la realización de una vivienda de 110m² por $55 millones. El damnificado entregó $22M y 12 cuotas de $2,750,000 (aproximadamente u$d50mil), aunque la obra se paralizó cuando estaba al 31,17% de avance.

Otros casos similares se registraron en Rosario, Álvarez, Pueblo Esther y Fighiera. La defensa de las víctimas decidió acudir a la vía penal argumentando que no se trató de los problemas financieros que pudo atravesar la empresa Proyecto PH, sino de un ardid que tuvo como intención principal el engaño.