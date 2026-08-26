Corte programado de energía en Roldán: qué zona será afectada este miércoles

Durante la mañana de este miércoles 26 de agosto se realizará un corte programado del suministro eléctrico en un sector de la ciudad de Roldán, como consecuencia de trabajos de mantenimiento en un transformador.

Según se informó, las tareas se desarrollarán entre las 8 y las 10 horas y afectarán principalmente a barrio Las Acequias.

La zona comprendida por la interrupción será desde calle Fiambalá hasta Río Cuarto y desde Río de la Plata hasta Río Salado.

Desde la empresa prestadora del servicio indicaron que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, los trabajos programados podrían ser suspendidos.

Asimismo, se aclaró que la compañía se reserva la posibilidad de restablecer el suministro eléctrico antes o después del horario previsto, dependiendo del desarrollo de las tareas de mantenimiento.