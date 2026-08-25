Roldán: avanzan las obras para mejorar más de 7 kilómetros de caminos rurales

La Municipalidad de Roldán, en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Santa Fe, avanza con una serie de obras destinadas a mejorar la transitabilidad y la conectividad en más de siete kilómetros de caminos rurales de la ciudad.

Los trabajos forman parte del programa provincial “Caminos Productivos”, impulsado por la Dirección de Infraestructura Rural del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe, cuyo objetivo es fortalecer corredores considerados estratégicos para la actividad productiva y el desarrollo de las distintas localidades.

En el caso de Roldán, las tareas incluyen la estabilización del suelo con cal y el posterior ripiado con piedra granítica, un procedimiento que busca otorgar mayor resistencia y durabilidad a los caminos, especialmente frente a períodos de lluvias y condiciones climáticas adversas.

Las intervenciones se concentran sobre el Camino de los Inmigrantes, entre la Ruta Nacional 9 y el Camino de los Gauchos, y sobre el Camino de los Gauchos, entre Camino de los Inmigrantes y la Ruta A012.

En total, las obras abarcarán 7,41 kilómetros, considerados fundamentales para facilitar la circulación de vecinos, productores y vehículos que utilizan diariamente estos corredores.

Además, en el marco de las acciones preventivas ante el fenómeno climático de El Niño, se realizan trabajos complementarios de limpieza y zanjeo para favorecer el escurrimiento del agua y disminuir posibles complicaciones ante precipitaciones intensas.

Como parte del proyecto también se encuentra prevista la construcción de alcantarillas en sectores estratégicos, con el objetivo de reforzar el sistema de drenaje y acompañar las mejoras realizadas sobre la infraestructura vial rural de Roldán.