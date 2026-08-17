Pioneros en internet en Roldán, renuevan su imagen y se preparan para dar el salto

Lemmon internet fue la empresa pionera en brindar el servicio en Roldán, cuando los nuevos barrios recién empezaron a surgir. Acompañó el proceso de crecimiento de la ciudad con inversiones, llegando a más hogares y luego expandiendo el servicio más allá de los límites de la localidad. “Llegamos a un punto de madurez en el que entendimos que teníamos que contarles a nuestros clientes algo que para nosotros es central: el lugar que ocupan en todo lo que hacemos”, señalaron desde la firma, a pocos días de haber estrenado una nueva imagen, un paso que es sólo el inicio de lo que se viene.

“En los últimos años, cada mejora en nuestros procesos, cada desarrollo tecnológico y cada paso de crecimiento tuvo un solo motivo: mejorar de verdad la experiencia de quienes nos eligen. Acompañarlos en su día a día con una conexión segura y acorde a lo que necesitan. Estar presentes cuando nos necesitan, y atentos para resolver lo que haga falta”, resaltaron.

“Ese recorrido nos llevó a una conclusión: nuestra marca también tenía que dar un salto. Por eso renovamos nuestra imagen: nuevo logo, más moderno y más profesional, que refleja mejor quiénes somos hoy y hacia dónde vamos. Pero no se trata solo de un logo. Es una nueva forma de pensar el vínculo con nuestros clientes y con nuestra comunidad: seguir jugando de locales, cercanos y honestos, y trabajar codo a codo con nuestro equipo para dar cada vez un mejor servicio”, sumaron.

En ese sentido, continuaron: “También estamos rediseñando nuestros procesos de atención y servicio al cliente, para mejorar los tiempos y la calidad de respuesta. Estamos invirtiendo en nueva tecnología y en nuevas regiones, para que cada vez más gente tenga la oportunidad de vivir nuestra propuesta de servicio. Y encaramos el proyecto más desafiante de nuestra historia: el desarrollo de nuestras nuevas oficinas, un edificio a estrenar pensado con estructura y presencia, para mejorar la logística de nuestros servicios y potenciar nuestro centro de atención”.

“Así llegamos a esta nueva etapa: con una marca renovada, pero con la misma esencia de siempre. Seguimos siendo el internet de acá”, finalizaron.