DZ Cowork: una solución profesional para trabajar, reunirse y hacer crecer proyectos en Roldán

En un contexto donde cada vez más profesionales y empresas buscan alternativas flexibles para trabajar y reunirse, DZ Cowork propone en Roldán un espacio pensado para adaptarse a diferentes necesidades profesionales.

Dentro de sus instalaciones, ubicadas en Paseo Roldán, Tierra de Sueños 2, cuenta con una sala de reuniones con capacidad para 6 a 10 personas, disponible para encuentros de equipos, reuniones con clientes, conferencias, presentaciones, capacitaciones y desayunos empresariales.

La propuesta busca ofrecer una alternativa profesional para quienes necesitan salir de la oficina tradicional, trabajar de manera más cómoda o contar con un espacio preparado para una reunión puntual, sin asumir los costos y compromisos que implica disponer de una oficina propia.

Un espacio pensado para cada necesidad

Además de la sala de reuniones, DZ Cowork cuenta con diferentes espacios de trabajo que permiten elegir la modalidad que mejor se adapte a cada jornada.

El coworking ofrece puestos de trabajo, sillas regulables, internet de alta velocidad, espacios comunes y café ilimitado, en un entorno pensado para trabajar con comodidad y concentración.

Los horarios habituales son de lunes a viernes de 8 a 16 hs, aunque también pueden coordinarse otros horarios de manera puntual, como así también los fines de semana se puede reservar con anticipación un lugar.

Modalidades flexibles

DZ Cowork ofrece distintas alternativas de acceso. Los precios actualizados en septiembre 2026 son los siguientes:

● Día Full: $17.000 por persona.

● 4 horas: $12.000.

● Pack 10 horas: $55.000, con una duración de un mes.

● Día Full con silla regulable y apoyacabeza: $22.000.

● También dispone de opciones semanales, quincenales y mensuales.

En cuanto a la sala de reuniones profesionales tiene un valor de $60.000 por 4 horas, con capacidad para 6 a 10 personas.

La propuesta de DZ Cowork apunta a acompañar el crecimiento de la actividad profesional y empresarial en Roldán y alrededores, ofreciendo una alternativa flexible tanto para quienes trabajan de manera independiente como para equipos y empresas que necesitan un espacio profesional por unas horas o de manera habitual.

DZ Cowork

Paseo Tierra de Sueños 2, Roldán

Consultas y reservas: 341 594 4158