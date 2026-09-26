Maestro pizzero roldanense tuvo una destacada participación en el Mundial de Buenos Aires y ahora va por la conquista de Perú

Junto a cientos de maestros pizzaiolos que llegaron de países limítrofes a Argentina, el roldanense Leandro Morales participó a comienzos de septiembre del Mundial realizado en La Rural de Palermo, Buenos Aires. Luego de dos días que fueron intensos en su desafío de convencer a un exigente jurado, “Grandote”, tal como lo conocen sus vecinos de barrio Villa Flores, pudo terminar en una posición destacada dentro de la categoría en la que competía. Y, sin perder el impulso, se traza el objetivo de ir por más en el próximo Sudamericano.

“Es un certamen organizado por una escuela internacional y se lleva a cabo cada dos años. No hay algo que se le iguale, ya que si ganas allí podes viajar a competir en Italia o España. Tiene un alto nivel y es muy competitivo”, describió Leandro en charla con El Roldanense. “Yo me anoté en ‘Fugazzeta rellena’, una categoría muy nuestra porque esa pizza es bien argenta. Fue la más difícil, no solo para mí sino para los 55 participantes, y logré terminar entre los 36 mejores. Finalicé muy cerca de los demás, ya que no hubo mucha diferencia de puntos”, contó.

Su desempeño le permitió sacarse la pequeña espina que le había quedado de la última participación. “Quedé muy conforme con ese resultado, a comparación de cuando fui a competir a Brasil en la misma categoría. En ese momento hice un trabajo regular que no me había conformado”, contó el maestro local, quien desde hace tres años se dedica de lleno a este rubro y creó la marca GR Pizza. “Esta vez alcancé la meta, que era cocinar una pizza mucho mejor que las que hice anteriormente. Cumplí mi objetivo, la pasé hermoso y no me puedo quejar”, destacó.

En el horizonte ahora está una competencia internacional que se desarrollará a comienzos del año que viene en Perú y que es organizada por uno de los jurados del Mundial. El roldanense competirá en Pizza Dúo junto a un colega neuquino con quien ya compartió otras experiencias.