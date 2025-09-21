Al molde o estilo napolitano: Leandro se prepara desde Roldán para conquistar el mundo con sus pizzas

El próximo 27 y 28 de septiembre, la Sociedad Rural de Palermo será sede de una nueva edición del Campeonato Nacional de la Pizza, un evento que reunirá a más de un centenar de pizzaiolos de todo el país y de países vecinos como Chile y Brasil. Entre ellos estará Leandro «Grandote» Morales, vecino de Villa Flores y creador de GR Pizza, quien representará a Roldán en la competencia.

Morales competirá en distintas categorías, entre ellas la pizza STG contemporánea y la modalidad pizza dúo, en la que se trabaja en pareja: él será el encargado de la cocción y un colega de Neuquén se ocupará de la presentación y el montaje final. Todo se desarrollará en hornos italianos de alta temperatura que permiten cocciones de apenas un minuto y medio, al mejor estilo napolitano.

El campeonato tendrá como premio mayor un viaje a Italia con todos los gastos pagos para participar del mundial de la pizza, que se realizaría en Nápoles o Parma, capitales históricas de este plato emblemático. “Esto yo lo arranqué de abajo, sin nada, y poco a poco lo fui construyendo. Hoy me toca vivir este sueño, que para mí ya es un gran logro”, contó Morales, que desde hace dos años se dedica de lleno a la pizza.

Su historia de vida refleja esfuerzo y decisión. “Arranqué en 2023, estaba trabajando en una fábrica de tanques cisternas de acá, me cansé y decidí irme a Neuquén. Tenía un amigo allá que estaba trabajando en la Fiesta de la Confluencia, que trabajaba para Cristian, que quería armar un equipo de trabajo. Emprendí viaje sin saber nada, trabajé tres meses con ellos hasta que decidí volver acá y arranqué a hacer pizzas y prepizzas para vender desde mi casa”, recordó.

Hoy su emprendimiento crece paso a paso. “Me encuentro trabajando de viernes a domingo, con envíos a todo Roldán. Lo estoy haciendo con un amigo que me ayuda a repartir. La meta a futuro es poder abrir un local y poner un carro en el pueblo, pero también ayudar al que no puede”, explicó. Esa solidaridad se refleja en acciones concretas: Leandro donó un voucher de compra para colaborar con la familia de Mateo y junto a otros vecinos organiza un buffet a beneficio para recaudar fondos.

Si bien no cuenta con local físico, su propuesta gastronómica ya ganó un lugar en la ciudad y la región. Ahora, con esta oportunidad, «Grandote» no solo busca llevar a GR Pizza a un nuevo nivel, sino también poner a Roldán en la vidriera nacional de la gastronomía.