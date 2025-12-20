Un tren embistió a un auto en el cruce de la vía y San Sebastián: el conductor se salvó de milagro

Un accidente de tránsito sin lesionados se registró en la madrugada del sábado en el paso a nivel ubicado en la intersección de las calles Río Paraná y San Sebastián, en la ciudad de Roldán con Funes.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:50 y fue atendido por personal de la Unidad Móvil del Comando Radioeléctrico (C.R.E.) de la ciudad.Al arribar al lugar, los efectivos constataron la colisión entre una formación ferroviaria y un automóvil particular.

De acuerdo a la reseña policial, el maquinista del tren manifestó que circulaba con normalidad y que, a unos 200 metros antes del ingreso a la ciudad, comenzó a accionar la bocina para advertir su presencia. Al llegar al paso a nivel de calle San Sebastián, un automóvil gris se cruzó sobre las vías, produciéndose la colisión. El vehículo fue arrastrado algunos metros hasta que la formación logró detenerse.

Tras el impacto, el conductor del automóvil descendió por sus propios medios y expresó que no había advertido la aproximación del tren, indicando además que se encontraba en buen estado general. Minutos después, se hizo presente un móvil de la Guardia Urbana de Roldán y se solicitó una unidad sanitaria.

A las 2:20 arribó una ambulancia del servicio de emergencias local, a cargo de la médica Verónica Lenarduzzi, quien trasladó de manera preventiva al conductor del vehículo al Samco local para la realización de estudios radiológicos debido a molestias cervicales. El examen médico determinó que no presentaba lesiones, extendiéndose el certificado correspondiente.

Posteriormente, personal de Bomberos Voluntarios de Roldán intervino para revisar y retirar el automóvil del lugar. Más tarde, el conductor regresó al sitio del hecho y se retiró por sus propios medios con el vehículo en funcionamiento.

Finalmente, las actuaciones fueron remitidas a la Comisaría sexta por razones de competencia jurisdiccional.