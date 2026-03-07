8M: convocan en Roldán a dos encuentros de reflexión y acción en el marco del Día Internacional de la Mujer

En las horas previas al 8M, Día Internacional de la Mujer, en Roldán habrá dos encuentros de reflexión y acción. Ambos serán este sábado en diferentes puntos de la ciudad, uno en el Espacio Manto (Famatina 1143) de Acequias del Aire a partir de las 16:30 horas, y el otro en Centro de Jubilados y Pensionados (Rioja 670) desde las 18. Ambos tendrán disertaciones, expresiones artísticas de diferente índole y charlas para repensar diferentes problemáticas.

El primero de los eventos es organizado por la agrupación Género, Diversidades y DDHH ADA. Será un encuentro barrial de contención y reflexión sobre la lucha de las mujeres, con la posibilidad de compartir ideas y experiencias, y fortalecer lazos. “Lo pensamos en el marco de todas las actividades que se hacen en Roldán y la región. El encuentro, con dinámicas y disparadores, tendrá foco en las redes que se generan entre mujeres, particularmente en nuestro barrio”, contó Ángeles, una de las organizadoras, a El Roldanense.

“Sabemos por propia experiencia los lazos que se crean entre vecinas a la hora de sostenernos entre nosotras, desde darnos una mano en la logística con los hijxs, hasta situaciones extremas, por ejemplo de violencia de género”, describió. “Son nuestras amigas, nuestras hermanas, nuestras vecinas, quienes nos ayudan a salir de ahí. La idea es reflexionar sobre este tema en particular y los que surjan en general. Queremos pensarnos y proyectarnos en estas redes entre mujeres, para que se sigan dando y enriqueciendo”, profundizó.

El segundo, en tanto, es llevado adelante por la Multisectorial por los Derechos Humanos de Roldán y se denomina “Tejiendo memorias: mujeres y lesbianas en resistencia contra los autoritarismos”. Estará coordinado por Julieta Baldivieso y, al igual que la actividad que se realizará en ADA, tendrá entrada gratuita. Junto al 8M, se enmarca en el Día de la Visibilidad Lésbica, y es una de las 50 acciones ideadas para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el próximo 24 de marzo.

Durante el evento disertarán las reconocidas periodistas feministas Sonia Tessa -especializada en género y DDHH- y Loreley Flores -activista lesbiana-. Habrá intervenciones artísticas de Membyrá y Ronda de Mujeres Roldanenses, y un show musical de Alejandra Buttiché llamado “Vivir para Cantarlo”. Además, la jornada contará con servicio de buffet a precios populares y con opción veggie.

Además, el domingo 8 se realizará una feria organizada por la Municipalidad para compartir una tarde de encuentro, reflexión y movimiento.

18:30 hs: disertación a cargo del Área de Género, Igualdad, Diversidad, Niñez y Familia.

19:00 hs: clase abierta de folclore con la profesora Clara Giménez.

20:00 hs: clase abierta de zumba con la profesora Mónica Obregón.

“Invitamos especialmente a todas las mujeres a sumarse a las actividades y participar de sorteos con premios de los emprendedores y artesanos de la feria”, proponen desde el Municipio.