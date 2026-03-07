Funes: denunciaron que mostraban un arma desde un auto y la policía terminó deteniendo a tres jóvenes

Tres jóvenes de 19 años fueron aprehendidos por la policía este sábado por la madrugada en Funes, luego de exhibir una réplica de arma de fuego cuando circulaban en auto. La detención ocurrió en la Shell de calle Galindo.

El Comando Radioeléctrico de la ciudad vecina visualizó el vehículo en la estación de servicio de calle Galindo, tras un aviso de la central de Monitoreo. Sin embargo, en la requisa no dieron con elementos de peligrosidad.

Al realizar un rastrillaje por las inmediaciones y los pastizales, dieron con la réplica de arma tipo pistola color negra, con cargador municionado de balines metálicos. Había sido descartada al notar la presencia policial.

Los tres involucrados, identificados como L. Marcos Nicolás, T. Máximo y G. Jeremías Andrés, todos de 19 años, fueron trasladados en primera instancia al Samco local para revisión médica y posteriormente derivados a la Comisaría Sub 18 y a la Seccional 23 por razones de jurisdicción, donde continuaron las actuaciones correspondientes.